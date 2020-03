Từ hôm nay 18/3, Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh

Theo thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 , Việt Nam sẽ tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh. Thông báo nêu, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn là nước có nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh, nhưng vẫn đang trong giai đoạn vàng kiểm soát lây nhiễm. Trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong 30 ngày kể từ 0h ngày 18/3.

Cũng kể từ ngày 18/3, các trường hợp đã được miễn thị thực ( visa ) hay Giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, các trường hợp đặc biệt khác như chuyên gia, lao động tay nghề cao,... khi nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19. Giấy này phải do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận. Các trường hợp nhập cảnh phải được kiểm tra Sức Khỏe , tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Các biện pháp này không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.

Thực hiên cách ly tập trung những người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN và cách ly, giám sát y tế tại gia đình , doanh nghiệp, nơi lưu trú,... với các nhóm đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung. Chính phủ yêu cầu hành khách là công dân các nước ASEAN hay công dân quốc gia khác từng lưu trú hay quá cảnh các nước ASEAN trong 14 ngày trở lại đây, khi nhập cảnh Việt Nam phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày theo quy định.

Bộ GTVT cũng chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam khi thực hiện chuyến bay quốc nội phải yêu cầu hành khách kê khai y tế bắt buộc, hướng dẫn hành khách sử dụng hình thức kê khai điện tử để hạn chế tối đa sự phiền hà. Tổ chức kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi lên tàu bay, kiểm tra y tế tại các Cảng hàng không.

Mới đây Vietnam Airlines cũng thông báo tạm dừng các chuyến bay giữa Việt Nam và Pháp kể từ đêm 17/3, kể cả chuyến bay VN11 từ TPHCM đến Paris (Pháp) trong đêm 17/3. Việc dừng khai thác tạm thời sẽ có hiệu lực đến khi có thông báo mới của nhà chức trách. Các đường bay giữa Việt Nam và Anh, Đức vẫn được duy trì khai thác theo kế hoạch.

Chi Nguyễn (t/h)