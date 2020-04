Địa phương đầu tiên thực hiện cách ly thu phí với người đến từ Hà Nội, TP.HCM

Chiều 4/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã có thông báo gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP.HCM từ ngày 5/4 đến TP Đà Nẵng bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy. Quy định này bao gồm cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương trên.

Khu cách ly tập trung của quân đội ở Đà Nẵng hồi tháng 3. Ảnh: Nguyễn Đông.

Người dân được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quản lý. Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày rời khỏi TP Hà Nội hoặc TPHCM.



Khoản phí thu trong thời gian cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thu phí ăn, sinh hoạt hằng ngày đối. Mức thu bằng với mức Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang áp dụng cho công dân nhập cảnh từ nước ngoài cách ly y tế tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên tổ chức cách ly tại nhà, tại nơi cư trú, lưu trú, tạm trú đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TPHCM từ ngày 1-4/4 và công dân đến từ những địa phương có trường hợp bệnh COVID -19 lây lan thứ phát tại cộng đồng đến thành phố Đà Nẵng.

Trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ.



Việc cách ly không áp dụng với người đã hoàn thành cách ly tại địa phương khác trước đó, có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly; người có công tác đặc biệt như chuyên gia, tư vấn, người làm nhiệm vụ chỉ huy, điều hành dự án, công trình trọng điểm tại Đà Nẵng. Người thuộc diện này phải có giấy đề nghị của cơ quan quản lý và giấy xác nhận tình trạng sức khỏe, tiền sử dịch tễ. Yêu cầu những trường hợp này phải khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương, thực hiện tư vấn tự theo dõi Việc cách ly không áp dụng với người đã hoàn thành cách ly tại địa phương khác trước đó, có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly; người có công tác đặc biệt như chuyên gia, tư vấn, người làm nhiệm vụ chỉ huy, điều hành dự án, công trình trọng điểm tại Đà Nẵng. Người thuộc diện này phải có giấy đề nghị của cơ quan quản lý và giấy xác nhận tình trạng sức khỏe, tiền sử dịch tễ. Yêu cầu những trường hợp này phải khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương, thực hiện tư vấn tự theo dõi Sức Khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.



Các nội dung này sẽ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến cụ thể của dịch bệnh.

