Từ 5/4, người từ tỉnh khác đến Hải Phòng phải cách ly và tự trả chi phí

Văn bản UBND TP Hải Phòng nêu rõ, đối với những trường hợp cách ly tập trung thuộc diện phải tự trả chi phí phục vụ cách ly, thành phố chỉ chi trả cho những trường hợp cách ly về Hải Phòng trước ngày 5/4.

Từ ngày 5/4, đối với các trường hợp về Hải Phòng cá nhân phải tự trả tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày và tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày (nước uống, khăn mặt, bàn chải, khẩu trang…) là 80.000 đồng/người/lượt.

Hải Phòng kiểm soát chặt các cửa ngõ ra vào TP tại nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng



Các trường hợp đặc biệt vào thành phố như: Chữa bệnh hiểm nghèo, ốm đau… không thể vào khu cách ly tập trung thì quy định địa phương quận, huyện ban hành quyết định cách ly tại nhà, tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

Với những người đã hoàn thành cách ly và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đang ở địa bàn thành phố thì yêu cầu chính quyền địa phương giám sát chặt và không cho ra khỏi nhà.

TP Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan ban ngành cần kiểm soát chặt các cửa ngõ ra vào thành phố, kể cả đi bộ và trên các phương tiện xe máy, xe thô sơ, xử lý đối với các xe chở người, chở khách từ 4 chỗ trở lên (đối với các trường hợp từ tỉnh khác về Hải Phòng phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định).

Kiểm soát thân nhiệt trên cao tốc cửa ngõ thành phố

Đồng thời kiểm tra chặt chẽ số người trên các phương tiện vận tải đảm bảo mỗi xe chỉ có 1 lái xe và 1 phụ xe được vào thành phô. Trường hợp xe vượt quá số người phải xử lý nghiêm và đưa ngay người từ địa phương khác về thành phố vào khu cách ly tâp trung.

