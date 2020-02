“Tú bà” chi tiền xây căn phòng lớn để 2 gái bán hoa U40 hành nghề bán dâm ở Gia Lai

Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai ) vừa triệt phá thành công ổ mại dâm trên địa bàn huyện. Đến ngày 13/2, Công an huyện ra lệnh bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Thị Mười (60 tuổi, trú làng Bla, xã Kdang, huyện Đắk Đoa) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo thông tin ban đầu, sau quá trình mật phục, Công an ập vào nhà riêng của Lê Thị Mười bắt quả tang 2 người phụ nữ là C.T.M.P (40 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận) và N.T.B.T (43 tuổi, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang bán dâm cho 2 khách hàng.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra triệu tập những đối tượng này về trụ sở làm việc, lấy lời khai. Tại đây, các đối tượng khai nhận đang tạm trú tại nhà bà Mười. Để phục vụ hoạt động bán dâm, bà Mười cho xây 2 phòng ngủ rất kín đáo. Khi khách có nhu cầu thì sẽ dùng hai phòng đó làm nơi “tiếp khách”.

Thông thường, hai đối tượng P. và T. sẽ bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt. Đối tượng Mười sẽ thu lại 150.000 đồng/lượt, số còn lại thì phần của tiếp viên nữ.

Ở một diễn biến khác, vào cuối năm 2019, Công an huyện Đak Đoa cũng từng bắt quả tang đối tượng T. bán dâm cho khách tại một quán cà phê ở thôn Hà Lòng 1, xã Kdang.

Vào hồi đầu năm 2019, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cũng bắt bà Phạm Thị Hằng (56 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Chứa chấp mại dâm. Đồng thời xử phạt hành chính với số tiền 750.000 đồng đối với hai người đàn ông mua dâm.

Theo điều tra , ngày 15/1/2019, Công an huyện Châu Thành ập vào kiểm tra quán nhậu bình dân tại xã Thanh Mỹ do bà Hằng làm chủ thì bắt quả tang ông D.V.T (47 tuổi, huyện Châu Thành) đang cùng bà N. (56 tuổi) thực hiện hành vi Mua bán dâm.

Qua làm việc, bà Hằng khai nhận, trưa cùng ngày ông D.V.T và ông L.V.T. đến uống bia thì được bà Hằng và bà N. ra tiếp. Một lúc sau, bà Hằng và bà N. đồng ý bán dâm, lần lượt vào căn phòng cạnh bàn nhậu để bán dâm cho hai vị khác. Đang bán dâm thì bị Công an ập vào bắt quả tang.

