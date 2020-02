Tú bà chơi lớn, chi 250 triệu mỗi năm thuê căn nhà 6 tầng để hoạt động mại dâm

Tờ An ninh thủ đô đưa tin, ngày 3/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được toàn bộ hồ sơ từ Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an về đối tượng Vương Thị Quỳ (SN 1971, trú tại Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Quỳ bị bắt về tội tổ chức hoạt động mại dâm núp bóng nhà nghỉ.

Đại diện cơ quan điều tra cho biết, qua nắm bắt tình hình địa phương thì phát hiện có một ổ mại dâm đang hoạt động bất chấp Pháp luật . Vì thế, Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành theo dõi, lập chuyên án đấu tranh triệt phá tụ điểm mại dâm này.

Tụ điểm này được xác định nằm ở thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành do Vương Thị Quỳ cầm đầu và điều hành. Qua quan sát, đây là ngôi nhà 6 tầng, bên ngoài treo biển nhà nghỉ, bên trong có khoảng 40 phòng khép kín để phục vụ khách hàng.

Trên cơ sở tìm hiểu thông tin từ chính quyền địa phương, người dân và quá trình theo dõi, cơ quan điều tra xác định đây là một địa điểm hoạt động mại dâm.

Qùy sử dụng nhà nghỉ 6 tầng làm nơi hoạt động mại dâm



Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Coong an địa phương đã ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 3 đôi nam nữa đang có hành vi mua bán dâm tại phòng số 3.

Một nhóm hình sự khác đi kiểm tra các phòng khác thì phát hiện tại hai căn phòng gần đó đã có 2 khách đã thanh toán tiền và đang đợi gái mại dâm đến để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Từ tài liệu điều tra và bằng chứng tại hiện trường, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Vương Thị Quỳ đến trụ sở để làm việc. Tại đây, Quỳ khai rằng, ả nuôi ăn ở tại chỗ khoảng 12 cô gái trẻ với mục đích mua bán dâm. Vì mức giá bán dâm chỉ khoảng vài trăm nghìn nên "ổ nhền nhện" của đối ả luôn thu hút sự quan tâm của cánh mày râu. Lâu nay nó trở thành điểm tụ tập "lý tưởng" của nhiều kẻ hám gái.

Hiện vụ việc này đang được Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Nga Đỗ (t/h)