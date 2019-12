Tự biến mình từ “chủ nợ” thành kẻ cướp chỉ vì… nóng lòng muốn đòi tiền

Theo cáo trạng của VKS, Nguyễn Thanh Tùng và anh Trần Minh Quân (SN 1988) là bạn bè. Vào cuối năm 2016, Tùng có cho anh Quân vay 9 triệu đồng nhưng đến hạn anh Quân không trả. Tùng đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện đòi nợ nhưng không ăn thua.

Do quá bực tức nên 19h ngày 23/2/2017, Tùng liên lạc với anh Quân qua mạng xã hội để đòi tiền nhưng anh Quân lại tiếp tục khất nợ. Qua vài người bạn, Tùng biết anh Quân đang ngồi chơi điện tử tại một quá net ở phố Ngọc Lâm, huyện Long Biên (Hà Nội). Tùng nhắn anh Quân chuẩn bị ra ngoài cửa quán để nói chuyện nợ nần.

Tiếp đó, Tùng gọi điện cho Ngô Công Thành (SN 1994, quê Hưng Yên ) kể chuyện và rủ đối tượng này cùng đi đòi nợ. Sau đó, Tùng phóng xe đến quán net anh Quân đang ngồi chơi để nói chuyện. Một lúc sau, Thành cũng tới. Thành đòi nợ thay bạn thì được anh Quân cho biết không có tiền, muốn gán cho Tùng chiếc đồng hồ nhưng Tùng không đồng ý.

Trong lúc tức giận, Tùng tát anh Quân 2 cái khiến chiếc kính đang đeo rơi xuống. Tùng lớn tiếng quát đòi anh Quân trả ngay.

Bị cáo tại phiên tòa hôm 16/12

Thấy bạn tức giận, Thành lao vào đánh đấm khiến anh Quân ngã dúi dụi dưới đất. Tùng bắt anh Quân phải đưa về nhà yêu cầu bố mẹ trả tiền cho. Tùng lấy xe chở Quân và kẹp đằng sau Thành đi về phía nhà ông Nguyễn Văn Thuần (bác ruột Quân).

Đến nơi, Tùng và Thành đứng ngoài đợi còn Quân đi vào trong nhà nói chuyện với bác. Thấy vậy, ông Thuần đi ra ngoài gọi Tùng vào trao đổi và nói với Tùng để thư thư Quân đi làm có tiền sẽ trả.

Thế nhưng Tùng không hài lòng nên đã buông lời đe dọa. Tùng còn gọi điện cho anh Hà Mạnh Thắng (SN 1990) và Hoàng Minh Nam (SN 1992) kéo đến nhà ông Thuần. Khi Tùng và Thắng đang nói chuyện thì thấy 2 đồng chí Công an đi qua nên đã bỏ đi.

Đúng lúc này, ông Thuần thấy mắt, mồm Quân có vết thương khá nghiêm trọng nên đã đưa cháu đến Công an trình báo. Sau đó, Quân được đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn khám và điều tra. Các bác sĩ xác định, Quân bị tổn hại Sức Khỏe 45%.

Về phần Tùng, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an quận Long Biên đã phát lệnh truy nã Tùng, đến ngày 18/4/2019 thì bắt được. Với Thành, Công an khởi tố về tội Cướp tài sản.

Tại bản án hình sự ngày 15/11/2018, TAND Hà Nội tuyên án Thành 13 năm tù. Trong quá trình điều tra vụ án, Tùng xin bồi thường 40 triệu đồng và nạn nhân đã nhận nên xin giảm nhẹ án phạt cho Tùng. Tại phiên tòa cách đây 3 hôm, HĐXX tuyên phạt Tùng 14 năm tù giam về tội Cướp tài sản.

Your browser does not support HTML5 video.

Cuộc chạy trốn của con nợ vay nặng lãi

Thu Nga (t/h)