Từ ca nhiễm COVID-19 ủ bệnh 23 ngày, Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị kéo dài thời gian cách ly

Hiện tại ở Hà Nội, số ca nhiễm đang nhiều nhất cả nước. Tính từ ngày 6/3 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 96 ca nhiễm. Các ca nhiễm được chia thành 3 nhóm: Nhóm từ nước ngoài nhập cảnh về được cách ly ngay sân bay, hiện kiểm soát được; nhóm lây nhiễm chéo trong BV và ngoài xã hội có 17 ca; nhóm lây nhiễm liên quan đến BV Bạch Mai có 36 ca.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của TP Hà Nội sáng nay

Trong buổi họp sáng nay, ông Chung cũng nhắc lại ca nhiễm 237 khiến hơn 400 người liên quan thuộc diện cách ly hay ca bệnh 17, 21 cũng khiến 2.100 người thuộc diện F1,F2. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảnh báo, nếu không kiểm soát, đến ngày nào đó sẽ không còn khả năng xác định các ca F1, F2 như thế này. “Hiện nay ta vẫn chủ động được nhưng nếu trong trường hợp kia ta có ứng phó được không?", ông Chung đặt vấn đề.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào nhưng ông Chung lưu ý dịch luôn có nguy cơ lây lan nên không được chủ quan. “Từ trước đến nay, ta có thói quen làm việc theo quy trình, suy nghĩ, có sự trợ giúp, nhưng trong dịch bệnh không cho phép ta làm như vậy, không cho phép lề mề, gây khó khăn hay chần chừ mà phải hành động khẩn trương".

Đặc biệt, trong buổi họp sáng nay, Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh đến trường hợp dương tính với COVID-19 tại Mê Linh. Theo ông Chung, qua trường hợp ở Mê Linh ủ bệnh đến 23 ngày, phải kéo dài thêm thời gian cách ly chứ không dừng lại ở 14 ngày.

Chính vì thế, để tránh nguy cơ tiềm tang, ông Chung đề nghị tất cả trường hợp sau khi hết hạn cách ly 14 ngày cho về địa phương phải tiếp tục tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, không tiếp xúc với người thân trong gia đình. Còn các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai hay bệnh nhân 237 phải tự cách ly ở nhà đến hết 15/4, thậm chí 20/4.

Your browser does not support HTML5 video.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch phức tạp