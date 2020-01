Từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn, tài xế có thể bị phạt lên tới 40 triệu

Đối với người điều khiển xe ô tô, chỉ cần phát hiện trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn sẽ bị xử phạt với mức xử phạt cao nhất là từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.



Đối với người điều khiển xe mô tô sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.



Còn với người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng (theo điểm d khoản 4 Điều 8).



Ảnh minh họa.

Người điều khiển xe máy vi phạm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. Nếu đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.



Đặc biệt, người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện đi sai làm đường cũng bị phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng.



Ảnh minh họa.

Chia sẻ với PV báo Tin Tức, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Nếu người vi phạm không hợp tác, nộp tiền phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành; đồng thời bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn. Nếu không chấp hành còn có nguy cơ không bao giờ lấy lại được giấy phép lái xe cũng như được cấp lại.



Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Hữu Minh - Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia bổ sung: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 sẽ có tác động tích cực về mặt an toàn giao thông. Ngoài các quy định và chế tài xử phạt, những hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, những trường hợp chống đối lực lượng thực thi công vụ khi kiểm soát nồng độ cồn phải phạt thật nặng.



