Tự đắp thuốc nam trị mụn suốt 2 tháng, người đàn ông suýt nhiễm trùng máu nguy hiểm tính mạng

Ngày 8/5, các bác sĩ BV Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí cho biết Bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp lở loét nghiêm trọng suýt nhiễm trùng máu do tự ý đắp thuốc nam chữa vết thương hở.

Đó là ông Vũ Văn B. 58 tuổi, trú tại Mạo Khê - Đông Triều nhập viện với một vết loét rộng ở lưng. Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó ông bị vết mụn nhỏ ở lưng gây khó chịu. Vì chỉ nghĩ là vết mụn nhỏ nên ông tự điều trị tại nhà bằng cách đắp thuốc nam.

Sau 2 tháng đắp thuốc, vết mụn thậm chí không lành mà ngày càng loét và lan rộng. Khi thấy vết loét có mủ vàng kèm theo ông mới chịu nhập viện.

Vết mụn lở loét lan rộng trên lưng bệnh nhân



Các bác sĩ cho hay, người bệnh nhập viện với vết loét vùng lưng khá lớn. Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, vết loét ngày lan rộng, có thể gây nhiễm trùng máu, nguy hiểm tới tính mạng người bệnh.



Người bệnh đã được làm sạch vết thương, sử dụng kháng sinh và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Qua đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cũng khuyến cáo với người dân không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt là đối với các chấn thương, tổn thương hở lại càng tuyệt đối không nên tự ý mua và sự dụng bất cứ loại thuốc gì khi chưa có chỉ định của bác sĩ.



Hơn nữa việc tự ý đắp thuốc nam hay bất cứ hình thức chữa bệnh truyền miệng nào luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử. Nếu tự ý áp dụng các hình thức này trong thời gian dài có thể khiến tình trạng nghiêm trọng hơn, đi kèm với đó là rất nhiều biến chứng có thể xảy ra, gây khó khăn cho điều trị.

Cuối năm 2019, bé trai V.Đ.P., 15 tháng tuổi, ngụ ở tỉnh Lâm Đồng tử vong thương tâm do gia đình chữa bỏng sai cách. Bé bị bỏng nước sôi ở vùng bụng, ngực, cẳng chân nhưng gia đình không cho nhập viện mà tự đắp lá chữa tại nhà. Sau 9 ngày đắp lá, vết thương của bé sưng tấy, hoại tử nghiêm trọng khi nhập viện thì đã quá muộn.

Cách sơ cứu khi bị bỏng. Video: Youku/Vietnamnet