Tự dưng khó thở mệt mỏi, bệnh nhân nhập viện cấp cứu thì đã thủng tim

Người đàn ông 67 tuổi đang khỏe mạnh bỗng khó thở kéo dài 20 ngày, mệt mỏi. Một ngày ông đột ngột lên cơn đau ngực dữ dội đưa đi cấp cứu thì đã phát hiện thủng tim do đột quỵ.

Đó là trường hợp ông Đ.T.S., 67 tuổi, quê ở Hà Nam vốn khoẻ mạnh, thậm chí có thể làm ruộng. Khai thác bệnh sử được biết, 20 ngày cuối năm 2019 ông S. thường xuyên thấy khó thở, mệt mỏi, khó chịu trong người. Ngày 31/12 vừa qua, ông đột nhiên lên cơn đau thắt ngực dữ dội, khó thở, tụt huyếp áp nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng nhận thấy đây là trường hợp phức tạp, bệnh tình diễn biến xấu rất nhanh, nên Bệnh viện chỉ định chuyển tuyến nhanh để kịp thời giữ lại tính mạng cho người bệnh.

Lổ thủng tim được các bác sĩ vá thành công.



Tại BV 108, BS Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch cho biết, bệnh nhân bị tổn thương vô cùng nặng: Tại BV 108, BS Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch cho biết, bệnh nhân bị tổn thương vô cùng nặng: Nhồi máu cơ tim gây thủng thất trái, đứt cột cơ gây hở nặng van hai lá, sốc tim, phù phổi cấp, suy thận cấp.



Ngay cả khi được dùng các thuốc trợ tim vận mạch liều cao ở tuyến dưới nhưng huyết áp và oxy máu của bệnh nhân vẫn thấp.



Xác định đây là tình trạng vô cùng nguy cấp, nên ngay sau khi nhận được tin báo từ tuyến dưới, BV 108 đã huy động 30 bác sĩ và điều dưỡng kíp phẫu thuật tim cùng các bác sĩ trực sẵn. Bệnh nhân vừa đến ngay lập tức được chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu.



Vừa đến phòng cấp cứu, bệnh nhân đột ngột ngừng tim, tính mạng chỉ còn tính bằng giây, tỷ lệ tử vong lên tới trên 95%.



Để cứu sống bệnh nhân, kíp trực lập tức tiến hành thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể qua đường động – tĩnh mạch đùi. Tim và phổi của bệnh nhân ngừng hoạt động và được thay thế bằng máy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Sức khỏe người bệnh hồi phục tốt



Khi mở ngực và buồng tim bệnh nhân, các bác sĩ bất ngờ khi nhận thấy quá nhiều máu trong khoang màng tim, tổn thương thủng thất trái do nhồi máu cơ tim, đứt cột cơ trước van hai lá gây hở nặng van hai lá.



Lập tức các bác sĩ khẩn trương vá lỗ thủng thất trái và thay van hai lá sinh học. Sau đó, sửa chữa các tổn thương, tim của bệnh nhân đã đập lại, huyết động dần ổn định. Suốt 5 giờ giành giật sự sống với tử thần, bệnh nhân đã tỉnh lại sau 2 tiếng nằm ở Khoa Hồi sức tích cực.

Một ngày sau đó, bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Hai ngày sau, huyết động hoàn toàn ổn định. Sức Khỏe của bệnh nhân hồi phục tốt và dự kiến được ra viện trong vài ngày tới.

