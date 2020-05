Từ hôm nay CSGT cả nước ra quân tổng kiểm soát, có thể dừng phương tiện dù không có lỗi

Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục CSGT (Bộ Công an) bắt đầu từ hôm nay (15/5) đến ngày 14/6. Trong đợt tổng kiểm soát này, CSGT được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ.

Từ hôm nay (15/5), lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội , theo kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục CSGT (Bộ Công an).

Theo đó, CSGT toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, phương tiện để kiểm soát các loại phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ô tô con và xe máy.

Đợt tổng kiểm tra sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 15/6, tập trung vào các tuyến đường cao tốc và quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến TP.HCM). Đối với các tuyến đường khác, lãnh đạo công an các địa phương có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc kiểm soát theo các chuyên đề cho phù hợp, căn cứ tình hình thực tế.

Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Phát biểu tại Lễ ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được tổ chức sáng nay 15/5 tại Km10+600 (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, các phương tiện giao thông được phép hoạt động trở lại thì có chiều hướng gia tăng việc vi phạm Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100 của người tham gia giao thông. Đặc biệt, tình trạng chống người thi hành công vụ và đua xe trái phép diễn ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, cần phải tập trung lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm để lập lại trật tự ATGT.

Đặc biệt, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nhấn mạnh, trong đợt tổng kiểm soát này, CSGT được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ, xử lý các hành vi vi phạm. Lực lượng sẽ chú ý xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt sai quy định, vi phạm về làn đường và không nhường đường cho xe khác, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng...

"Lực lượng CSGT sẽ tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi thực hiện việc kiểm tra ma tuý, kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế”, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng thông tin.

Lễ ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ảnh: Giao Thông

Được biết, CSGT toàn quốc sẽ huy động lực lượng và sử dụng tối đa các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, bao gồm cả camera giám sát để xử lý mọi vi phạm giao thông.

Người tham gia giao thông cần mang theo giấy tờ gì để không bị phạt?

Việc được dừng tất cả các phương tiện trong đợt tổng kiểm soát này được căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Theo đó, CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được dừng xe để kiểm soát trong khi thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục CSGT hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên.

Như vậy, khi lực lượng CSTG thực hiện lệnh tổng kiểm soát và dừng phương tiện giao thông để kiểm tra giấy tờ dù không phát hiện lỗi, người tham gia giao thông cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau: Đăng ký xe; Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, còn thời hạn và Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (theo Luật Giao thông đường bộ 2008).

Riêng đối với xe ô tô và rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường bộ thì lái xe phải mang theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Khi thiếu giấy tờ khác nhau, tài xế sẽ bị phạt tiền, tùy theo loại giấy tờ bị thiếu. Ngoài bị phạt tiền, một số lỗi như không có đăng ký xe, không có tem kiểm định… sẽ bị tạm giữ phương tiện.

Kiều Đỗ (t/h)