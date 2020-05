Từ mai, Hà Nội và miền Bắc bước vào đợt nắng nóng cục bộ có thể lên đến 40 độ C

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , từ ngày mai (3/5), do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phân tích trên nên phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày 4/5, nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên diện rộng xảy ra ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, xảy ra cục bộ ở các tỉnh Đông Bắc Bộ.





Kể từ ngày 5/5 đến 6/5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh, và mở rộng hơn về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 17 giờ.

Theo cảnh báo, kể từ ngày 7/5 đến ngày 10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 30 – 45 độ C. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 – 18 giờ.

Theo dự báo, từ ngày 3/5 đến ngày 7/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với nền nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi đến 37 độ C. Thời gian nhiệt độ cao trên 35 độ C từ 11 đến 16 giờ.

Nắng nóng cục bộ sẽ bắt đầu từ ngày mai

Đặc biệt, ở khu vực thành phố Hà Nội, kể từ ngày 4/5 đến 6/5, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, với nền nhiệt cao từ 35 đến 37 độ C, có nơi lên đến 38 độ C. Bắt đầu từ ngày 7/5 đến ngày 10/5, cường độ nắng nóng gia tăng, nắng nóng gay gắt hơn, nền nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay, nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến tháng 10/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1 độ C; riêng tháng 5/2020 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 1 - 2 độ C so với giá trị trung bình cùng thời kỳ.

Điều đáng nói, nắng nóng đã xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ trong đầu tháng 3/2020. Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5/2020.

Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ nửa cuối tháng 4 - 5/2020 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5 – 6/2020 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 4 - 8/2020 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office), năm 2020 sẽ là một trong những năm nóng kỷ lục, với nhiệt độ toàn cầu tăng có thể tăng 1,1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp, kéo dài số năm ấm nhất liên tiếp thêm ít nhất 1 năm nữa (từ năm 2015). Kèm theo đó là tính bất ổn định cao của khí quyển trên quy mô toàn cầu, khu vực. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp, khó lường.

Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đã có Công hàm gửi tới tất cả các quốc gia thành viên, trong đó yêu cầu các quốc gia thành viên cần đặc biệt cảnh giác với các nguy cơ khí tượng thủy văn như mưa, lũ, bão, các thảm họa liên quan tới biến đổi khí hậu và biến đổi thời tiết tiếp tục diễn ra.

Nga Đỗ (t/h)