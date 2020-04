Từ năm nay, học sinh không cần thi tốt nghiệp THPT nếu không có nhu cầu lên đại học, cao đẳng

Theo VTV dẫn lại thông tin từ Cục Quản lý chất lượng cho biết, tính từ 3 năm trở lại đây, mỗi năm có khoảng 75% thí sinh có nguyện vọng thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Trong đó, 25% thí sinh còn lại thi chỉ với mục đích xét tốt nghiệp.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, những trường hợp học sinh học xong hết chương trình lớp 12 nhưng không có nhu cầu thi lấy bằng tốt nghiệp để học lên cao đẳng, đại học hoặc là thi không đỗ sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông để đi làm và học nghề.

Ảnh minh họa.

Được biết, sự đổi mới này phần nào giảm được áp lực thi cử, tiết kiệm được chi phí khi phải tổ chức thi cho một bộ phận học sinh không cần thi tốt nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, tờ Giáo dục VN cũng dẫn lại Khoản 3, Điều 34, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 quy định rõ:

Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Ảnh minh họa.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của Pháp luật



Bên cạnh những học sinh không dự thi tốt nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận , những thí sinh có nhu cầu, điều kiện muốn đi học đại học và cao đẳng bắt buộc phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông để có bằng tốt nghiệp.



