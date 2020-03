Từ ngày mai 16/3 người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch COVID-19

Ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo:

- Những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không, đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay (đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng Sức Khỏe nếu có).

Và cũng từ ngày mai 16/03/2020, phía Việt Nam yêu cầu:

- Công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

- Tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Phía Việt Nam đã thông tin nội dung trên tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay từ vùng có dịch tới Việt Nam; thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, kiểm tra nghiêm túc tờ khai y tế; khuyến cáo, yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam. Đồng thời, thủ tướng yêu cầu hạn chế các chuyến bay Việt Nam, đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Việt Nam bay tới các vùng đang có dịch.

Hãng Hàng không Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ vẫn vận chuyển khách từ châu Âu về Việt Nam nhưng sẽ siết chặt các quy định về sức khỏe. Cụ thể, từ ngày 15/3/2020, Vietnam Airlines sẽ vận chuyển các hành khách đảm bảo đầy đủ điều kiện xuất, nhập cảnh và sức khỏe về Việt Nam trên các chuyến bay của hãng khởi hành từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức). Hãng sẽ tiến hành phỏng vấn, đo thân nhiệt bắt buộc các hành khác để đảm bảo họ đủ điều kiện Sức Khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam.

Trên suốt chuyến bay, hành khách phải đeo khẩu trang và găng tay, các dịch vụ trên chuyến bay sẽ chỉ được phụ vụ tối thiểu với nước uống và đồ ăn khô. Toàn bộ phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng để đảm bảo an toàn. Sau khi hạ cánh, hành khách sẽ được theo dõi sức khỏe, tiến hành cách ly theo quy định sau khi hạ cánh.

Chi Nguyễn (T/h)