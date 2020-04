Từ sự 'ra đi' của Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2017, cảnh báo chứng đột quỵ ở người trẻ

Jacqueline Đặng sinh năm 1998, là 9X gốc Việt, sinh sống tại bang Arizona, Mỹ. Mỹ nhân này từng tham gia nhiều cuộc thi và giành chiến thắng như Miss Vietnam Global - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2017, Miss International Beauty - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018.

Năm ngoái, Jacqueline Đặng- Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2017 còn tham gia cuộc thi Miss Planet International - Hoa hậu Quốc tế Hành tinh 2019 tại Campuchia và giành được ngôi vị Hoa hậu nhân ái - Miss Humanitarian 2019, đồng thời lọt top 16 chung cuộc.



Lúc sinh thời, cô đã tham gia và tự tay sắp xếp các chuyến đi thiện nguyện vì trẻ em nghèo cơ nhỡ tại Việt Nam mỗi lần có dịp về thăm quê hương. Đặc biệt, hồi năm 2019, Jacqueline Đặng đã thăm hỏi và tặng nhiều phần quà giá trị cho trẻ em nhiễm AIDS tại làng Aids Mai Hoà nhân dịp Giáng sinh.



Nàng hậu này sống một mình tại bang Arizona, chỉ thường xuyên liên lạc về nhà qua điện thoại, internet. Được biết, Jacqueline Đặng có tiền sử bệnh tim mạch nhẹ, trước đó, khi hay tin cô bị ngất xỉu trên giảng đường sau giờ học buổi chiều, gia đình đã tức tốc tìm cách liên lạc và đến nơi Jacqueline đang sống. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, tịa bệnh viện dù đã được các bác sĩ cứu chữa, nhưng Jacqueline đã không qua khỏi. Cô qua đời vào lúc 1 giờ chiều, ngày 8/4 tại Mỹ.



Ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ, Jacqueline Đặng còn chưa kịp tốt nghiệp đại học vào mùa hè này.





Đột quỵ ở người trẻ, chớ xem thường

Chứng đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn có nguy cơ cao ở những người trẻ tuổi. Đột quỵ ở người trẻ đang tăng gần 50% trong vòng 12 năm qua, đặc biệt đối với những người lạm dụng bia rượu, thuốc lá, sử dụng chất kích thích, tình trạng “béo phì văn phòng”...



Sự ra đi của Hoa hậu Việt Nam toàn cầu Jacqueline Đặng là một lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ.



Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu các tế bào não sẽ bắt đầu chết.

Nguyên nhân đột quỵ ở người trẻ

Các chuyên gia chia nhiều yếu tố để nói về nguyên nhân gây đột quỵ, gồm: Yếu tố kiểm soát được và yếu tố không kiểm soát được. Trong đó, nhóm yêu tố không kiểm soát được đến từ tuổi tác, giới tính và chủng tộc. Độ tuổi càng cao, nam giới có nguy cơ đột quỵ cao hơn phụ nữ. Người Châu Phi có nguy cơ mắc đột quỵ cao gấp 2 lần so với người da trắng.



Nếu trong gia đình bạn có người thân từng bị đột quỵ hoặc mắc các bệnh lý nhồi máu cơ tim, thiếu máu não thoáng qua có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với người bình thường.



Bên cạnh đó, một số thói quen không lành mạnh của giới trẻ hiện nay cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ.





Ngủ muộn, mất ngủ





Theo các nhà khoa học Mỹ chứng minh, những người ngủ ít hơn 5 tiếng một ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn người bình thường. Nếu mất ngủ kéo dài từ 3 lần/ tuần và lặp lại liên tục trong ít nhất 4 tuần sẽ trở thành bệnh mạn tính, khó chữa trị.





Căng thẳng, stress





Đây cũng là nguyên nhân khiến giới trẻ mắc bệnh về tim mạch, mạch máu tăng lên.





Lười vận động và sử dụng các chất kích thích





Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nhưng người lười hoặc không tập thể dục có nguy cơ đột quỵ cao hơn 20% so với người tập luyện ít nhất 4 lần/tuần. Thói quen sử dụng các chất kiishc thích, rượu bia ảnh hưởng về đường tim mạch, gây đột quỵ.





Triêu chứng cho biết bạn đang bị đột quỵ





Gương mặt có dấu hiệu mất cân đối khi cười, nhe răng, nói chuyện. Nếp mũi và một bên mặt bị chảy xệ xuống.



Tay yếu, có dấu hiệu bị liệt, không thể giơ đều hai tay hoặc một bên tay không thể giơ lên được.

Nói lắp, nói không rõ lời, không nói được.



Nhận thấy 3 triệu chứng như trên, bệnh nhân cần phải được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, tránh gây biến chứng khó lường.

Người trẻ có nguy cơ đột quỵ ngày càng nhiều

Minh Tú (t/h)