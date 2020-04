Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch rồi xảy ra xích mích, nam thanh niên bị đâm chết tức tưởi

Từ thời điểm thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội cho đến nay, cơ quan Công an ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước vẫn phải thụ lý không ít vụ án mạng xảy ra sau cuộc tụ tập đông người, ăn uống nhậu nhẹt dẫn đến xích mích. Mới đây nhất là vụ án mạng trong cuộc nhậu ở tỉnh Lạng Sơn

Liên quan đến vụ án mạng trên, ngày 9/4, Công an tỉnh Lạng Sơn đã cho biết, trên địa bàn tỉnh có nhiều người dân không chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về việc cách ly toàn xã hội, vẫn tụ tập rủ rê uống rượu rồi gây hậu quả đau lòng.

Theo điều tra của Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 7h ngày 6/4, Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo về việc anh Lường Văn Hùng (SN 1999, trú tại thôn Nà Sả, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sớn) bị đối tượng Vi Văn Cường (SN 2000, trú thôn Bản Tó, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình) đâm tử vong.

Nhận được tin báo, Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường , tổ chức khám nghiệm tử thi và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cường để phục vụ công tác điều tra. Sau khi khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng.

Về đối tượng Cường, tại cơ quan điều tra đã khai nhận hành vi phạm tội. Cường khai, khoảng 5h ngày 6/4 có đến nhà bạn bè tụ tập ăn uống. Lúc say rượu thì xảy ra xích mích với anh Tùng. Ăn uống xong đâu đấy, Tùng hẹn Cường ra trước cửa nhà để giải quyết mâu thuẫn.

Sẵn cơn bực tức cộng thêm men rượu trong người, Cường chạy vào nhà lấy một con dao gọt hoa quả rồi chạy ra cổng đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Tùng. Sau đó sự việc được mọi người phát hiện và nhanh chóng đưa Tùng đi cấp cứu nhưng do vết thương sâu, sốc mất máu nên nạn nhân đã tử vong.

