Phòng ngừa virus corona bằng các tư thế yoga tại nhà giúp hệ hô hấp khỏe mạnh

Hệ hô hấp là cơ quan đảm nhiệm chức năng lưu thông và trao đổi không khí. Hệ hô hấp khỏe mạnh là tiêu chí đầu tiên để có một cơ thể khỏe mạnh. Do đó, để tăng cường Sức Khỏe và bảo vệ bản thân khỏi virus corona hãy áp dụng ngay những tư thế yoga đơn giản này tại nhà.



Tư thế hít - nín - thở



Nằm ngửa thẳng người, đầu nhìn lên trên, tay úp xuống sàn, để sát người.

Hai chân duỗi thẳng, hai bàn chân để sát nhau.

Hít vào từ từ bằng mũi, phình bụng ra.

Nín thở, giữ hơi ở bụng, sau đó truyền hơi thở xuống 2 tay, chân và các bộ phận khác.

Lặp lại bài tập nhiều lần.



Gác chân lên tường



Tư thế này giúp thư giãn gân cốt, giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng và cải thiện hệ hô hấp.



Nằm ngửa, sát tường ở một bên.

Đặt chân và bàn chân trên tường, duy trì góc 90 độ, đảm bảo vai và hông thẳng hàng.

Giữ bàn tay thư giãn bên cạnh người.

Thư giãn và tập thở sâu để làm dịu tâm trí. Sau 5-10 phút, gập hai chân lên ngực và lăn sang một bên.



Tư thế Sukhasana



Đây là một trong những tư thế yoga dễ nhất mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để tăng cường hệ hô hấp, tập trung vào việc hít thở sâu hơn.



Ngồi khoanh chân trên mặt đất với hai đầu gối rộng ra.

Giữ cột sống thẳng.

Từ từ hít vào và thở ra. Ngồi ở vị trí này càng lâu càng tốt.

Lặp lại quá trình cho 5-10 phút mỗi ngày.



Tư thế cái cày



Áp dụng tư thế này thường xuyên giúp làm sạch họng và điều hòa hơi thở, cải thiện các vấn đề về cột sống, vai gáy.



Nằm ngửa, duỗi thẳng người tự nhiên.

Hít sâu đồng thời nâng cao chân lên cao, dùng lực cánh tay đẩy hông lên.

Ôm lấy hông bằng 2 bàn tay, nâng đỡ thân dưới đưa chân xuống qua đầu, mũi bàn chân ép xuống sàn, cố gắng đẩy thẳng lưng.

Giữ yên tư thế trong khoảng 30-60 giây, hít thở đều và trở lại vị trí ban đầu.



Tư thế chiến binh



Tư thế này giúp săn chắc cơ đùi, hông, giảm mỡ bụng mà còn giúp việc hít thở tốt hơn.



Đứng thẳng lưng tự nhiên, 2 tay duỗi thẳng.

Bước chân phải lên trước, khuỵu gối tạo góc 90 độ, duỗi thẳng chân phải ra sau.

Hít sâu, đưa 2 tay lên cao qua đầu, lòng bàn tay chạm nhau, mắt nhìn theo tay và ưỡn ngực hết cỡ.

Hít thở đều nhẹ nhàng và giữ nguyên tư thế trong 30-60s sau đó trở lại vị trí ban đầu.

Lặp lại động tác mỗi bên chân 5 lần.



Tư thế nửa vầng trăng



Đứng thẳng lưng tự nhiên, 2 tay dang rộng bằng vai.

Chân phải mở rộng, thở nhẹ, từ từ nghiêng cả người sang phải, tay phải chống thẳng xuống sàn, tay trái duỗi thẳng hướng lên.

Từ từ dùng lực của eo nâng cao chân trái ngang thân người.

Giữ nguyên tư thế trong 3-5 phút, thở đều và nhẹ nhàng.

Trở về vị trí ban đầu, nghỉ ngơi 5 giây rồi đổi bên.

