Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020: Sửu vướng kiếp đào hoa, Dậu tiền tài rủng rỉnh

Tuổi Tý

Xem tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 cho biết, người tuổi Tý vẫn đang trong dư âm ngọt ngào của ngày Valentine, khiến bạn cảm thấy yêu đời, vui tươi. Hôm nay, công việc làm ăn, buôn bán cũng rất thuận lợi và thu được thành quả nhất định. Tuy nhiên, bạn chớ nên vội vàng chủ quan, cẩu thả mà mắc những sai lầm đáng tiếc.





Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 báo rẳng, người tuổi Sửu gặp tương địa nên công danh sự nghiệp không ngững thăng tiến. Bản mệnh siêng năng, thật thà, biết nỗ lực phấn đáu nên thành công dễ đến. Rất nhiều khả năng con giáp này được cất nhắc lên vị trí mới, tiền tài cũng vì thế mà cải thiện.

Đặc biệt hơn nữa, tuổi Sửu vốn là người đào hoa, có nhiều người theo đuổi. Nhiều vệ tinh vây quanh, đối phương ai cũng dành cho bạn những tình cảm chân thành nên con giáp này đang khá lưỡng lự. Tuy nhiên, hãy cảm nhận và lắng nghe theo trái tim mình nhé, đừng để họ chờ đợi quá lâu.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 cho biết, người tuổi Dần đang gặp một chút rắc rối trong các mối quan hệ với đồng nghiệp. Tính cách bạn có phần bốc đồng, thẳng thắn, trong lúc tức giận không kiềm chế được bản thân nên dễ có những lời nói khó nghe. Nhược điểm này bạn cần phải khắc phục ngay, nếu không muốn cho tình hình thêm căng thẳng.

Về đường tình duyên, người độc thân vẫn đang trong quá trình đi tìm một nửa yêu thương. Con giáp này có vẻ khá kén chọn và mong muốn một tình yêu chân thành.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 báo rằng, ngày hôm nay cục diện Tỹ Mão tương hình, báo hiệu những rắc rối có thể xảy ra. Công việc làm ăn dễ gặp trắc trở, nảy sinh nhiều bất đồng trong quan điểm. Vì thế, hiệu quả công việc giảm sút. Trong những tình huống mâu thuẫn, người tuổi Mão nên giữ sự bình tĩnh để xử lý. Những việc mình chưa thực sự hiểu, chưa nắm kỹ, đừng ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm và chuyên môn.





Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 cho thấy, người tuổi Thìn được tam hợp che chở nên gặp nhiều may mắn tốt lành. Bạn là người biết cách làm chủ cuộc sống của mình, lại luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh nên nhân duyên khởi sắc, nhận được phúc báo, chẳng phải lo lắng về vấn đề gì.

Trong công việc, bạn là người nhanh nhẹn, sáng tạo và có trách nhiệm cao nên được cấp trên tin tưởng gia phó nhiều dự án lớn.





Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 báo với người tuổi Tỵ, bạn là người sáng suốt, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và có quyết định dứt khoát. Những ưu điểm này giúp bạn dễ gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, tuổi Tý cũng nên tập cho mình tác phong làm việc kiểu chuyên nghiệp, đi đúng giờ trong mọi tình huống.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ trong ngày thứ 7 này, bản mệnh dễ nhận được sự cảm thông và thấu hiểu của các thành viên trong gia đình . Mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống, con giáp này có thể lựa chọn tâm sự với họ, mọi người có thể đưa cho người tuổi Tỵ những lời khuyên nhủ, động viên có ích.





Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 báo rằng, người tuổi Ngọ hôm nay có niềm vui trong chuyện tình duyên. Người độc thân sẽ nhận được lời tỏ tình siêu bất ngờ và lâng mạn, dặc biệt, người đó là người mà bạn đang thầm thương từ bấy lâu.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ có chiều hướng tiến bộ, đây là tín hiệu tốt tiếp thêm động lực cho bạn phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đang theo đuổi.





Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 cho thấy, người tuổi Mùi ngày thứ 7 này sẽ nhận được tin vui về tài lộc, công việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, thu nhập theo đà tăng lên.

Vận trình tình duyên hôm nay của người tuổi Mùi, các cặp đôi đang trải qua những ngày tháng ngọt ngào, êm đềm. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan mà mất cảnh giác. Điềm báo hung tinh chiếu mạng, dễ có người chen ngang.





Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 thông báo, đường tình duyên của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc. Bạn có cơ hội tỏ tình với người mình thích, đối phương cũng đang chờ đợi bạn đấy. Vì thế, tâm trạng của bạn sẽ vô cùng phấn khởi, cưởi nói vui vẻ cả ngày. Những người xung quanh đều nhận ra con giáp này đang rất hạnh phúc, dù ai làm điều gì có lỗi bản mệnh cũng dễ dàng bỏ qua, không tính toán so đo.





Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 thông báo, người tuổi Dậu có vận trình tài lộc sáng sủa, nhiều cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Bản mệnh có tài giao thiệp, nhiều môi quan hệ và dễ kiếm được nhiều hợp đồng, dự án lớn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của người tuổi Dậu lận đận, bạn vừa đánh mất một mối tình khắc cốt ghi tâm và cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 nói rằng, người tuổi Tuất do bản tính quá độc lập và mạnh mẽ nên rất khó hòa nhập, dễ bị cô đơn. Những suy nghĩ, nỗi niềm bạn thường cất giấu trong lòng nên nhiều người thường nhận xét bạn khá lạnh lùng. Ngày thứ 7 này không thuận lợi để bạn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh hay những dự án làm ăn lớn.





Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp ngày 15/2/2020 của người tuổi Hợi có một ngày vô cùng may mắn nhờ Tam hội xuất hiện che chở vận trình. Nhờ có trạng thái tinh thần tích cực, con giáp này xây dựng được những mối quan hệ xã hội hài hòa, quý nhân tương trợ có thể giới thiệu cho bản mệnh những cơ hội tốt đẹp hiếm có.

Về phương diện tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, để gia tăng thu nhập cho mình, con giáp này có thể tham gia vào đầu tư, rủi ro càng cao thì khả năng thu lợi nhuận càng lớn. Đương nhiên một khi đã làm thì phải chấp nhận với thất bại và chỉ sử dụng một khoản tiền không làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem tướng gương mặt để biết người - Tử Vi Và Tướng Số