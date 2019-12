Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp: Dần “lắm mối tối nằm không”

Tuổi Tý

Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp, nói rằng người tuổi Tý hôm nay vận trình công việc ổn định, không phải lo lắng nhiều. Bản mệnh quý nhân phù trợ, mỗi lúc khó khăn đều có thể vượt qua. Bạn cũng là người khá quyết đoán, chịu khó và không dễ bỏ cuộc. Cứ cố gắng hết mình, quả ngọt vẫn chờ bạn ở phía trước.



Về phương diện tình cảm, do ngũ hành tương khắc nên chuyện tình duyên của con giáp này khá lận đận. Đừng chủ quan, đợi chờ một chàng bạch mã hoàng tử mà bỏ mặc người đang rất thật lòng yêu bạn, Tình cảm vốn mỏng manh, “có không giữ mất đừng tìm”. Vì vậy, không nên bỏ lỡ “chuyến xe buýt cuối cùng” đưa ta về nhà, bạn nhé!





Tuổi Sửu



Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp dự báo, người tuổi Sửu gặp ngày tam hợp, có nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm. Con tim bạn thực sự rất cần một người để chở che, nhưng bạn lại rất còn e ngại. Mối quan hệ hai bên đang trong sự lập lờ, vừa như tri kỉ lại vừa hệt như tình yêu. Thực sự, nó là một câu hỏi mở, khó để đưa ra đáp án.



Trong công việc, bạn cảm thấy rất bế tắc, áp lực, thêm vào đó, những kẻ tiểu nhân tiếp tục chống phá. Điều quan trọng lúc này là bạn phải thật bình tĩnh, đừng quá nản chí mà bỏ cuộc. Hãy nỗ lực vươn lên để chứng minh hvo mọi ngưởi thấy, bạn không dễ bị khuất phục.





Tuổi Dần



Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp, cho thấy tuổi Dần cần chăm chỉ, nỗ lực hơn để nhận được thành quả, đúng như mình đã kỳ vọng. Về cơ bản thì mọi chuyện đều rất ổn định, mọi người vẫn đang mong chờ sự bứt phá mạnh mẽ của bạn.





Bản mệnh vốn có số kiếp đào hoa, nhiều người theo đuổi, tuy nhiên bạn lại khá thờ ơ. Vốn bạn là một người phóng khoáng, thích tự do tìm hiểu nên vì thế nhiều khi “lắm mối, tối nằm không”.





Tuổi Mão





Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp, cho thấy tuổi Mão nên mạnh mạnh dạn đứng lên bảo vệ chính kiến của mình. Thực chất, bạn rất có năng lực, có khả năng sáng tạo nhưng lại rất ngại thể hiện. Đừng nên bận tâm vào những lời gièm pha của mọi người xung quanh, làm ảnh hưởng đến tâm huyêt của bạn.



Về tình cảm, bạn với người ấy đang dần xa cách, guồng quay của công việc khiến bạn vô tình quên đi hạnh phúc riêng tư. Dành một ít thời gian cho người mình thương, ôn lại những kỷ niệm của cả hai sẽ giúp bạn và đối phương tìm lại cảm xúc thuở đầu.





Tuổi Thìn



Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Thìn có một ngày công việc không mấy suôn sẻ. Bạn dễ bị xao nhãng, mát tập trung trong công việc. Thời gian này, bạn có nhiều rắc rối với môi quan hệ giữa bạn bè, đồng nghiệp. Việc này không nên để lâu, nên giải quyết sớm để tránh dây dưa, gây hiểu nhầm. Về tình cảm, nếu bạn cần giúp đỡ thì hãy chia sẻ với người ấy. Chắc chắn đối phương sẽ cực kì hạnh phúc khi giúp được bạn đấy.





Tuổi Tỵ

Xem Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp, cho thấy tuổi Tỵ sẽ phải đau đầu để giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính trong ngày. Hao hụt trong nguồn thu khiến bạn không còn tâm trạng vui vẻ. Chuyện tình cảm, người độc thân có thể sẽ gặp được người khiến trái tim bạn “rung rinh”.





Tuổi Ngọ

Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp, dự báo tuổi Ngọ nên tránh dây dưa, tranh chấp với đồng nghiệp. Mọi việc nên dĩ hòa vi quý, thuận theo lẽ tự nhiên, thua thiệt trong lúc công việc đang rất cần có sự hợp tác của đôi bên.



Tình cảm, mối quan hệ của bạn với người ấy có thể sẽ gặp một vài mâu thuẫn nhỏ trong ngày, chủ yếu là do tính hay ghen của bạn mà ra thôi!





Tuổi Mùi



Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mùi hôm nay có nhiều niềm vui. Vận tình công việc đang trên đà phát triển, cấp trên luôn tin tưởng, giao phó cho bạn những dự án quan trọng. Khối lượng công việc hơi nhiều, có thể bạn sẽ rất mệt mỏi nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thỏa khi bạn tự tin vào chính mình. Tuy nhiên, bạn cần hết sức chú ý về Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mùi hôm nay có nhiều niềm vui. Vận tình công việc đang trên đà phát triển, cấp trên luôn tin tưởng, giao phó cho bạn những dự án quan trọng. Khối lượng công việc hơi nhiều, có thể bạn sẽ rất mệt mỏi nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thỏa khi bạn tự tin vào chính mình. Tuy nhiên, bạn cần hết sức chú ý về Sức Khỏe , đề phòng các bệnh lien quan đến đường tiêu hóa và cẩn thận với việc ăn uống hơn trong hôm nay.





Tuổi Thân

Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp, dự báo tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ, hiệu quả công việc của bạn được cải thiện đáng kể. Bản mệnh là người nhanh nhạy, có khả năng xử lý tốt các vấn đề nên không có gì đáng phải lo lắng. Về tình cảm, ngưởi bạn quen biết từ lâu sẽ là người mà bạn đang cần tìm kiếm.





Tuổi Dậu

Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp, cho thấy tuổi Dậu Về mặt tình cảm, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Người độc thân sẽ gặp được ý trung nhân tại một hoàn cảnh vô cùng lãng mạn.





Tuổi Tuất





Tử vi chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Tuất đề phòng tiểu nhân hãm hại. Công việc bạn vẫn rất suôn sẻ, tuy nhiên, mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp không được tốt. Bạn nên kiềm chế sự nóng tính, dù bạn có là người tốt bụng đến đâu nhưng lời nói của bạn rất dễ gây hiểu nhầm.





Về tình cảm, bạn và người ấy sẽ tranh cãi kịch liệt về một vấn đề nào đó. Khi ấy, bạn cần hết sức bình tĩnh để trấn an đối phương và không nên chuyện bé xé ra to.

Tuổi Hợi

Xem Tử vi hôm nay chủ nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Hợi sẽ có một ngày hung cát đan xen. Công việc bạn khá ổn, mọi việc đi đúng tiến trình mà bạn mong muốn. Trong tình cảm, bạn và đối phương đang có một chút rắc rối nhỏ, gây hiểu nhầm.

Your browser does not support HTML5 video.

7 nốt ruồi quý hơn vàng trên cơ thể chứng minh bạn là người vô cùng may mắn

Xem thêm: Tử vi thứ 6 ngày 20/12/2019 của 12 con giáp: Sửu tình tiền như ý

Minh Tú (t/h)