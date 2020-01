Dự đoán gia đạo tình duyên, công danh tài lộc của người tuổi Dần năm Canh Tý 2020

Canh Dần (1950)





Nam mạng có sao Thái Bạch chiếu mạng và gặp phải hạn Toán Tận. Cả hai đều mang đến sự hao tán về tiền bạc , gặp nhiều khó khăn, trắc trở về công việc cũng như sức khỏe . May mắn Tiểu vận đi vào Sinh Địa, công việc có có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời có khả năng ngăn chặn sự chẳng lành do Sao Hạn xấu gây ra. Đại Hạn 10 năm (từ 54 đến 63 tuổi) là thời kỳ vàng son của sự nghiệp. Tuy nhiên đang bước vào những năm đầu, cần phải cẩn thận, không nên có sự nôn nóng, tự tin thái quá mà khởi sinh nhiều ham muốn, mưu cầu.





Nữ mạng có sao Thái Âm chiếu mạng và gặp phải hạn Huỳnh Tuyền. Sao chiếu mệnh là một phước tinh, mang đến sự vui tươi, tài lộc và hanh thông trong mọi công việc. Ngoài ra cung mệnh đặt tại nơi Sinh Địa thì gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống . Hạn tuổi là một đại hạn của về bệnh tật, nếu bệnh nặng thì sẽ khó có thể qua khỏi, cùng với đó là sự thất bại khi mưu cầu danh lợi.





Nhâm Dần (1962)

Nam mạng có sao Kế Đô chiếu mạng và gặp phải hạn Địa Võng. Sao chiếu mệnh là một phước tinh còn hạn thì mang đến tai nạn bất ngờ cho chủ mệnh. Năm nay quý ông có vận niên Thử Quy Điền là hình tượng Chuột về chui ruộng lúa. Đây là điềm báo gặp nhiều may mắn bất ngờ. kinh doanh buốn bán phát đạt. Có nhiều niềm vui trong gia đình , thêm người, thêm của.





Nhâm Dần nữ mạng có sao Thái Dương chiếu mạng và gặp hạn Địa Võng. Sao chiếu mệnh là một phước tinh chủ về sự hân hoan, tài lộc và may mắn. Còn hạn tuổi về chuyện buồn, làm ăn khó khăn và cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tháng 1 và tháng 9 âm lịch là hạn tuổi của các quý bà về bệnh tuổi già và tin buồn trong gia đình.





Giáp Dần (1974)





Nam mạng gặp sao La Hầu chiếu mạng, nhiều việc lo âu, gặp nhiều điều không thuận lợi, cần quan tâm giữ gìn sức khỏe và phong bệnh nạn. Gặp Thiên Tinh, hồ sơ giấy tờ dễ sinh rắc rối, công việc cũng bị cạnh tranh có thể dẫn đến tranh chấp, kiện thưa. Mọi việc nên cẩn thận, nhất là về vấn đề tài chính. Vận niên Cầu Cuồng Phong là hình tượng Chó bị gió dộc báo hiệu một năm kém may mắn, Sức Khỏe có phần hao tổn.

Qúy bà tuổi Giáp Dần bị sao Kế Đô chiếu mệnh , là sao xấu hung tinh đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Tháng 3 và tháng 9 âm lịch là hai tháng gặp hạn. Đề phòng bệnh ngộ độc, đi ra ngoài cẩn thận gặp chuyện tai bay vạ gió, cẩn thận bị té ngã, đau ốm.





Bính Dần (1986)

Nam mạng có sao Vân Hớn chiếu mệnh là hung tinh. Đàn ông gặp sao này thì làm ăn trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp thưa kiện bất lợi vào các tháng 2, 8 âm lịch. Hạn Địa Võng thì không nên đi chơi đâu chơi xa.





Nữ mạng bị sao La Hầu chiếu mệnh, là hung tinh thường đem lại điều dữ, không may, liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, thị phi, tai nạn, bệnh tật về mắt, máu huyết, hao tài. Tháng 1 và tháng 7 âm lịch gặp nhiều chuyện sầu bi.





Mậu Dần (1998)

Nam mạng có sao Kế Đô chiếu mạng đồng thòi gặp hạn Địa Võng. Cả hai sao chiếu mệnh này đều rất xấu, mang lại nhiều khó khăn trong cuộc sống. May mắn có vận niên Dương Hồi Ngàn, công danh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán phát tài. Gặp được nhiều bạn tốt, nhiều cơ hội, may mắn đang chờ phía trước. Có nhiều tin vui trong gia đình, thêm người, thêm của.

Mậu Dần nữ mạng có sao Thái Dương chiếu mạng có nhiều niềm vui, được quý nhân phù trợ về tiền bạc, làm ăn nhiều thuận lợi. Năm nay phù hợp với việc sinh con, đẻ cái. Các cô gái chưa chồng năm nay có tin vui. Tuy nhiên, sao Thái Dương kỵ cho nữ nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, chủ về đau ốm, thường gặp tai ách.







