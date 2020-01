Dự đoán gia đạo tình duyên, công danh tài lộc của người tuổi Dậu năm Canh Tý 2020

Đinh Dậu (1957)





Nam mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, cuộc sống gặp nhiều buồn phiền, Sức Khỏe bất an. Về Tứ Trụ,Thiên hư, Địa Tam Tài công việc làm ăn không được như ý, ngoại duyên bất lợi. gia đình , tình cảm cũng như sức khỏe có nhiều chuyện chẳng lành.





Đinh Dậu nữ mạng gặp sao Mộc Đức chiếu mạng, có nhiều may mắn, danh lộc tiến thăng, mưu sự dễ thành. Hạn gặp sao Huỳnh Tuyền, chú ý về sức khỏe, có thể lâm bệnh nặng. Năm nay là năm Tam Tai nên quý bà đừng mưu sự lớn mà quan tâm đến sức khỏe, vun vén gia đình.





Kỷ Dậu (1969)

Nam mạng gặp sao Vân Hớn chiếu mạng, bản thân dễ gặp ốm đau, hao tốn. Về Tứ Trụ, với Thiên Thuận, Địa Tam Tai, công việc làm ăn tương đối an ổn. Vận niên Mã Ngộ Đao công việc cũng như giao tiếp thường bị thua thiệt, nhưng nhờ bản tính hiền lành, ít tranh chấp nên cũng giảm nhẹ thiệt hại.

Kỷ Dậu nữ mạng gặp sao La Hầu chiếu mạng. Sao La Hầu thuộc hành Thủy, đối với mạng Thổ, quý bà thêm phần bất trắc, khó lường. Hạn gặp Diêm Vương dễ có bệnh về đường máu huyết. Nên đi khám định kỳ và phòng chữa bệnh kịp thời. Tuy là đã đi qua thai nghén nhưng cần quan tâm bệnh phụ nữ, khí huyết.





Tân Dậu (1981)

Nam mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, nhiều chuyện buồn phiền, ưu tư, lo lắng, tiền bạc tốn hao. Về Tứ Trụ, Thiên lợi, Địa Tam Tai công việc làm ăn được nhiều người giúp đỡ, vẫn tạo được một phần thắng lợi. Gia đình,tình cảm cũng có nhiều bất an, đề phòng bệnh nạn. Vận niên Thử Quy Điền nên cố gắng chu toàn với công việc đang có, thu nhập không cao nhưng ổn định.





Tân Dậu nữ mạng gặp sao Mộc Đức chiếu mạng, có lợi trong công việc làm ăn, có người giúp đỡ, tài lộc tăng, đối với quý cô mạng Mộc được nhiều lợi ích. Vận niên Thử Quy Điền có lợi cho công việc, môi trường cũ, có nhiều thuận lợi,tài lộc dồi dào. Về Tứ Trụ,với Thiên Sinh, Địa Tam Tai, môi trường làm việc có nhiều thăng tiến, có thể lên lương lên chức nhưng hạn Tam tai nên gia đình có phần bất ổn.





Qúy Dậu (1993)

Nam mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, dễ gặp chuyện buồn phiên trong tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Hạn Huỳnh Tuyền đề phòng về các bệnh về đường máu huyết, cẩn thận chuyện ăn uống giao du với bạn bè. Về Tú Trụ, với Thiên hư, Địa Tam Tai công việc làm ăn dễ sụt lùi, tài lộc tốn hao không nên mưu sự lớn. Gia đình,tình cảm dễ bất hòa hay có người bệnh nạn.





Qúy Dậu nữ mạng có sao Mộc Đức chiếu mạng, đem lại nhiều may mắn trong công việc làm ăn, danh lộc có phần tăng tiến. Vận niên Kê giáp, cuộc sống tương đối bình an, có chỗ dựa vào tinh thần, không có lo lắng về kinh tế.







