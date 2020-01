Dự đoán gia đạo tình duyên, công danh tài lộc của người tuổi Mão năm Canh Tý 2020

Tân Mão (1951)

Nam mạng bị sao Thái Bạch chiếu mạng, chủ phá hoại hao tốn tiền của. Xấu nhất là vào tháng 2,5,8 âm lịch và kỵ màu trắng. Gặp hạn Thiên tinh thì nên đề phòng chứng ngộ độc , chuyện tai bay vạ gió, lời ăn tiếng nói. Tránh song nước,cầu phà. Nên chân thành, chung thủy để tránh mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ, tránh bạn nữ lợi dụng.





Nữ mạng có sao Thủy Diệu chiếu mạng và gặp phải Toán Tận. Sao chiếu mệnh là một phước tinh chủ về tài lộc và may mắn.Thế nhưng , đối với phụ nữ thì sao này mang đến sự thị phi và khẩu thiệt. Còn hạn tuổi là một đại hạn, mang đến ốm đau bệnh tật, hao tài tốn của. Tuy nhiên,vận niên Hầu Kê giáp Viên tốt nên cũng hóa giải được phần nào.





Qúy Mão (1963)

Nam mạng có saoThủy Diệu chiếu mệnh, chủ về tài lộc, hỷ sự trong nhà có chuyện vui. Kết hợp với vận niên Thử Quy Điền, hứa hẹn một năm gặp nhiều may mắn, bất ngờ. Tuy nhiên, hạn Thiên Tinh nên có gặp chút rắc rối liên quan đến tiền bạc, hơn nữa cần cẩn trọng chuyện Sức Khỏe , chớ nên ham vui quá đà. Nạn xe cộ nên tránh, nhất là vào dịp tết.

Nữ mạng Qúy Mão có sao Mộc Đức chiếu mệnh, đem lại sự may mắn an vui, tốt lành về nhiều mặt. Tuy nhiên cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là về máu huyết. Về Tứ Trụ, với Thiên Xung, Địa Lợi cuộc sống có nhiều biến động , bất trắc nhưng trong gia đình và sự nghiệpvân có phần hung vượng. Trong tình cảm gia đình, quý bà là người chủ động quán xuyến, thường xuyên lấn quyền chồng nên gây bất hòa. Nên cẩn thận các mối quan hệ giao tiếp, tránh gây hiểu lầm.





Ất Mão (1975)





Nam mạng sao Mộc Đức chiếu mệnh, đem lại sự an vui, tốt lành,may mắn về nhiều mặt. Hạn gặp Thiên La, tình thần bất an, có nhiều việc lo lắng. Không nên mưu lợi danh chủ bởi dễ thất bại. Vận Niên kê báo hệu một năm khá an lành. Cuộc sống đầy đủ an nhàn,không có biến động lớn. Tuy không có nhiều thành tựu nổi bật nhưng tựu chung thì công danh sự nghiệp vững vàng, an ổn. Năm nay, với Đường phủ, Hỷ thần vợ chồng có cơ hội tân tạo nhà cửa, đất điền, gia đình thêm niềm vui.









Ất Mão nữ mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, có chuyện buồn phiền, tinh thần trì trệ, phòng tai nạn song nước. Mặc dù công việc làm ăn khó khăn nhưng cũng chỉ là tạm thời, về sau sẽ hanh thông tài lộc. Về tinh cả, với Hồng loan, Đào hoa lưu chiếu, quý bà là người duyên dáng, có thanh sắc, nếu có giao tiếp với người khác giới cần giữ khoảng cách đề phòng tai tiếng.





Đinh Mão (1987)

Nam mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, là một Cát Tinh, chủ về tài lộc, trong nhà có nhiều hỷ sự, tin vui. Gặp hạn Ngũ mộ chủ về hao tài, bất an. Chớ mua đồ lậu hoặc đừng để ai ngủ nhờ chủ về tai bay vạ gió, đề phòng mất của. Vận niên Mã ngộ Đao, bất lợi trong tranh chấp hay cạnh tranh. Gặp chuyện chống trái, nên nhẫn nhịn sẽ ít bị thua thiệt hơn.





Đinh Mão nữ mạng gặp sao La Hầu, là một sao hung tinh, thường đem lại điềm xấu, không tốt. Nhiều chuyện phiền muộn, sầu bi, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch.Với hạn Diêm Vương bất lợi về đường máu huyết.Nếu có thai nghén nên cẩn thận nhiều hơn về bệnh phụ khoa. Vận niên Mã ngộ Đao gây bất lợi trong công việc, có tính cạnh tranh hay phải đương đầu với trở lực. Tránh tranh chấp, hơn thua trong năm nay.





Kỷ Mão (1999)

Nam mạng có sao Thái Dương chiếu mệnh là một cát tinh, chắc chắn mang lại nhiều may mắn, những người trong gia đình cũng được hưởng phúc theo. Vận niên Thử Quy Điền tốt, được hưởng thiên thời và địa lợi cho nên mọi chuyện học hành và làm ăn đều gặp may mắ. Ra ngoài được quý nhân phù trợ, kết giao được nhiều bạn bè tốt. Tuy nhiên, tuổi này còn quá sớm để lập gia đình, nếu có thì cần cố gắng nhiều hơn.



Qúy cô tuổi Kỷ Mão, sao Mộc Đức chiếu mệnh, là một Cát Tinh đem lại nhiều may mắn về học tập, thi cử cũng như trong kinh doanh . Tình duyên đến sớm, có thể có hỷ sự nhưng nên cẩn thận chuyện sinh nở. Vấn đề về sức khỏe của nữ giới tuổi này không được khởi sắc, vì thế, con cái sinh ra dễ gặp ốm đau. Tháng tốt để kết hôn là tháng 10 và tháng chạp âm lịch.

