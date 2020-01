Dự đoán gia đạo tình duyên, công danh tài lộc của người tuổi Thân năm Canh Tý 2020

Bính Thân (1956)

Nam mạng gặp sao La Hầu chiếu mạng, thường sinh rối rắm trong công việc làm ăn, bản thân cũng dễ lâm nạn. Cung tiểu hạn có Phá quân tọa thủ, có khả năng tháo dỡ chướng ngại, vượt qua khó khăn nhưng cũng hao tổn không ít. Với tuổi đã cao, nên tránh đôi co, giữ tinh thần lạc quan, việc gì đến cứ đến và giải quyết theo lý trí.





Bính Thân nữ mạng gặp sao Kế Đô chiếu mạng thường sinh chuyện thị phi, đề phòng tai nạn bất trắc, ốm đau, bệnh tật . Với hạn Thiên tinh, dễ sinh tranh chấp, có thể dây dưa với Pháp luật . Vận niên Cầu cuồng phong có thể gây bất lợi trong giao tiếp, gặp nhiều điều trái ý từ công việc cho đến tình cảm. Ra ngoài, chú ý xe cộ cẩn thận.





Mậu Thân (1968)

Nam mạng gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, công danh tài lộc vượng phát, nhiều cơ hội thăng tiến. Hạn Địa Võng, gia đình có nhiều rối rắm. Tinh thần vướng bận suy nghĩ, lo âu.Vận niên Dương hồi Ngạn rất tốt đối với quý ông, là thời gian tương đối an nhàn trong hoàn cảnh gia đình sự nghiệp ổn định, đầy đủ tiền bạc.

Mậu Thân nữ mạng có sao Kế Đô chiếu mệnh, thường gặp nhiều chuện rối ren, đau ốm và mang tai tiếng. Hạn Địa Võng có nhiều vấn đề phải lo lắng, không giải quyết được nên tâm tư nhiều vướng bận. Vận niên Dương hồi Ngạn khá tốt, cuộc sống không lo về tiền bạc.





Canh Thân (1980)

Nam mạng sao Thá Bạch chiếu mạng, thường bị hao tốn, ốm đau, cuộc sống có nhiều biến động về tài chính. Hạn Thiên tính thường sinh rắc rối, tranh chấp, gia đạo bất hòa. Công việc có nhiều cạnh tranh, ngăn chống, phải nhờ tới pháp luật can thiệp. Vận niên Long ngộ Vân rất tốt cho đường danh lộc. Có nhiều cơ hội, gặp nhiều may mắn để phát huy khả năng, tạo được địa vị xứng đáng.





Canh Thân nữ mạng có Nguyệt Cung Hoàng Thái Hậu chiếu mệnh, may mắn trong công việc làm ăn nhưng dễ bị thị phi, bệnh nạn. Về Tứ Trụ với Thiên lợi, Địa hao, công việc làm ăn có nhiều mưu sự dù gặp trở ngại nhưng vẫn có thể vượt qua, dành phần thắng lợi. Nhìn chung, quý cô tuổi Canh Thân gặp nhiều cơ hội tốt, có chỗ đứng trong xã hội





NhâmThân (1992)

Nam mạng gặp sao Kế Đô chiếu mạng, sao mạng này thường gây nhiều thị phi, tai tiếng, có thể dẫn đến tranh chấp. Về Tứ Trụ,với Thiên tổn, Địa hại, công việc làm ăn gặp nhiều chống trái, trở ngăn,mưu sự khó thành, tổn hạn tiền bạc. Vạn niên Cẩu cuồng Phong dễ gặp nhiều bất lợi trong giao tiếp, dễ nóng giận, có thể dẫn đến sự hấp tấp, thua thiệt. Có thể nói đây là năm khá yếu kém, mọi việc không thuận nên đừng mưu sự lớn và phòng bệnh nạn.









Nhâm Thân nữ đi vào hạn Thiên tinh và gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Bản mệnh nóng tính nên xảy ra nhiều rắc rối, tranh tụng có thể đưa nhau ra tòa. Về Tứ Trụ,quý cô bị Thiên hư, Địa xunờng công danh sự nghiệp.g nên gặp phải nghịch cảnh, cơ may lại không có, khó dành phần thắng trên đư





