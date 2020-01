Dự đoán gia đạo tình duyên, công danh tài lộc của người tuổi Thìn năm Canh Tý 2020

Năm Canh Tý 2020, Nhâm Thìn (1952) nam mạng có sao Thái Dương chiếu mệnh, hứa hẹn là một năm khá nhiều may mắn. Công việc trên đà phát triển, thăng quan tiến chức , gặp may mắn trong chuyện buôn bán, làm ăn.

Nhâm Thìn (1952)

Nam mạng có sao Thái Dương chiếu mệnh, hứa hẹn là một năm khá nhiều may mắn. Công việc trên đà phát triển, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong chuyện buôn bán, làm ăn. Tháng may mắn là tháng 6 và tháng 10. Tuy nhiên, gặp hạn Thiên La nên đau ốm liên miên, vợ chồng xích mích, mâu thuẫn lớn. Vận niên Trư Phùng Hỏa có nhiều biến cố đột xuất. Qúy ông tuổi tác đã cao nhưng vẫn hăng say làm việc, tuy nhiên Sức Khỏe là trên hết. Đừng nên quá lao tâm khổ tứ dẫn tới đau ốm.





Nhâm Thìn nữ mạng gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, là một Hung Tinh. Đây là sao xấu, chỉ hợp với người mạng tuổi thổ, đem lại sự trở ngại, xung khắc, điều tiếng. Đề phòng có kẻ ganh ghét, ném đá giấu tay đâm ra thưa kiện. Gia đạo không được thuận hòa, các thành viên trong gia đình hay tranh cãi, không tìm thấy điểm chung. Bên cạnh đó, việc chăn nuôi năm nay không khả quan, dịch bệnh bùng phát, đầu tư thua lỗ. Tránh xây nhà dựng cửa, tính chuyện cưới xin vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch.





Giáp Thìn (1964)

Nam mạng gặp hạn Đại Võng và sao Kế Đô chiếu mệnh .Cả hạn tuổi và sao chiếu mệnh đều không tốt, mang đến nhiều bất lợi, phiền toái trong cuộc sống của bạn. Chỉ có vận niên Dương Hồi Ngàn là tốt, còn lại tiểu hành và ngũ hành trong Tử vi đều là xấu, đó là sự tương khắc và đi vào bại địa. Tổng quan lại, năm nay điều xấu nhiều hơn điều tốt. Mọi việc làm ăn, buôn bán và ngoại giao đều hạn chế. Công việc không đầu, không cuối tiếp nối kéo đến khiến bạn dễ gặp áp lực. Năm nay không phù hợp để đầu tư, chú ý lời ăn tiếng nói gây ra chuyện thị phi.





Giáp Thìn nữ mạng có sao Vân Hớn chiếu mạng và gặp phải hạn Ngũ Mộ. Sao chiếu mệnh mang đến sự ốm đau, bệnh tật. Việc làm không thuận lợi, cẩn thận mồm miệng dễ mang họa. Còn hạn tuổi chủ về sự hao tài, bất an, tai bay vạ gió. Nhìn chung quý bà cũng gặp hạn nhiều hơn là gặp may, mọi việc làm ăn đều phải tự thân cố gắng, không thể nhờ cậy ai. Nên đề phòng kẻ gian, mất mát về tiền bạc.





Bính Thìn (1975)

Nam mạng có sao Thổ Tú chiếu mệnh và gặp phải hạn Ngũ Mộ. Sao chiếu mệnh là một hung tinh, mang đến nhiều thị phi, trở ngại, sức khỏe kém. Còn hạn tuổi chủ về sự hao tài, tốn của , vạ miệng. Tuy nhiên lại có ngũ hành đi vào tương sinh, sẽ mang lại sự may mắn, tài lộc trong công việc. Đặc biệt, tiểu vận đóng tại vương địa sẽ giúp thuận lợi hơn và hạn chế được nhiều điều không tốt từ sao hạn mang tới.

Bính Thìn nữ mạng bị sao Thái Bạch chiếu mệnh, dễ sinh chuyện thị phi, tranh chấp, tiền bạc hao tốn. Sao này thuộc hành Kim, đối với mạng Kim thì ít bị thiệt hại. Hạn gặp Thiên La , tinh thần bất an, vướng bận nhiều suy nghĩ, lo âu. Qúy bà mạng Thổ, gặp năm Mộc biểu hiện một năm sức khỏe và tiền bạc không tốt.





Mậu Thìn (1988)

Nam mạng có sao Thái Dương chiếu mệnh , là một phước tinh của con người. Vận niên Xà âm Tín rất xấu, ngũ hành thì tương trợ nên sẽ giảm đi phần nào sự khó khăn. Còn các yếu tố khác như tiểu vận , hợp tuổi đều bình hòa ( không hợp cũng không khắc). Tổng hợp lại, tuổi Mậu Thìn sẽ có một năm tốt xấu đan xen.Vậy nên, bạn nên cẩn thận lựa chọn đường đi, phương hướng của mình cho phù hợp, kẻo hối hận. Đi đường phải chú ý cẩn thận chuyện xe cộ.

Nữ Mậu Thìn có sao Thổ Tú chiếu mệnh, chuyện làm ăn không khởi sắc, đầu tư không thu về lợi nhuận, kéo theo đó, chuyện tình cảm vợ chồng cũng gặp nhiều trúc trắc. Hạn Huyền Tuyền nên gặp biến về sức khỏe, có thể lâm bệnh nặng. Về Tứ Trụ, với Thiên Thuận, Địa Hung công việc làm ăn có người giúp đỡ , tuy nhiên có thể gặp nhiều bất lợi vì gặp Hung Niên. Nên cần thận trong công việc, đừng quá buông lỏng, có thể bị trở ngại hay bệnh tật làm gián đoạn.



Your browser does not support HTML5 video.

Sinh con năm 2020 Canh Tý Mệnh gì - Sinh con trai, con gái tháng nào tốt - Gia đình & Cuộc sống