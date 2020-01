Dự đoán gia đạo tình duyên, công danh tài lộc của người tuổi Tỵ năm Canh Tý 2020

Qúy Tỵ (1953)

Nam mạng sao La Hầu chiếu mạng, hạn Tam Kheo Sao hạn này thường sinh cản trở về công việc làm ăn, công danh tài lộc không được suôn sẻ, nhiều lo âu. Gia đạo nhiều bất ổn, hay ốm đau, phòng bệnh về tay chân. Vận niên Thử Quy Điền, quý ông chỉ hợp làm công ăn lương, thu nhập giới hạn. Tuy nhiên cũng không nên thử sức kinh doanh , dễ bị lợi dụng, lừa đảo.





Qúy Tỵ nữ mạng gặp saoThái Âm chiếu mạng, gặp thuận lợi trong công việc, tài lộc đầy đủ, gia đình thuận hòa. Hạn Huỳnh Tuyền dễ gặp vận hạn vềốt với quý bà, việc làm dễ thành công, đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, vận niên này cũng không sức khỏe, có thể lâm bệnh nặng. Vận niên Ngưu Canh Điền khá phù hợp vì thiếu sự hiếu phụng của con cháu, rơi vào tình cảnh “có làm mà không có hưởng”.





Ất Tỵ (1965)

Nam mạng gặp sao Thái Bạch Kim Tinh chiếu mệnh, hạn Toán Tận. Hạn này thường sinh ốm đau, hao tốn tiền bạc và công việc làm ăn bị cản trở. Về Tứ Trụ, với Thiên Tổn, Địa Xung, Sức Khỏe bất an. Công việc tính một đàng, đi một nẻo, dễ thất vọng. Gia đình không có gì thay đổi nhưng biến động không được như ý. Vợ chồng, con cái có nhiều điều không thuận.









Nữ mạng Ất Tỵ gặp sao Kế Đô chiếu mạng. Đây là Hung tinh với phái nữ, các mối quan hệ với người khác giới dễ mang điều tiếng, thị phi. Công việc làm ăn cũng có nhiều trở ngại, chống phá. Với Hạn Thiên tinh, vướng nhiều rắc rối về mặt giấy tờ, hồ sơ, nảy sinh tranh chấp, thưa kiện. Vận niên Cẩu cuồng Phong, bất lợi trong giao tiếp, nóng giận, hấp tấp, dễ dẫn đến hành động và quyết định sai lầm gây ảnh hưởng đến công việc và uy tín.





Đinh Tỵ (1977)

Nam mạng gặp sao Kế Đô chiếu mạng nên nảy sinh nhiều chuyện rối rắm, trở ngại trong công việc, tai tiếng, thị phi. Hạn Địa Võng tâm tư, nhiều vướng bận, càng tính toán tháo gỡ càng làm cho tình thế càng thêm rối rắm. Về Tứ Trụ, gặp Thiên hư Địa tổn, công danh cho đến sự nghiệp gia đình, tình cảm có nhiều trăn trở. Nỗi lo buồn chất chứa gây hao tổn sức khỏe. Nếu không bình tâm, cứng rắn sẽ lâm vào tình trạng chán nản, buông xuôi. Vận niên Dương hồi Ngạn rất tốt để cứu vãn Vận thế hư hại. Để bảo dưỡng sức khỏe tốt, quý ông nên trãnh các cuộc hội hè, tìm nơi thanh tịnh, ít náo động tu tâm.





Đinh Tỵ nữ mạng gặp sao Thái Dương chiếu mạng, toan tính sáng suốt, gặp nhiều may mắn, có lợi về công danh sự nghiệp. Sao Thái Dương là một Qúy tinh thuộc hàng Hỏa cực mạnh, đối với quý cô càng thêm phần lợi ích, có cơ hội tạo thêm nhiều của tích cóp. Hạn gặp Địa Võng, tinh thần vướng bận, nhiều việc phải lo lắng, giải quyết, cuộc sống có phần rối rắm. Vận niên Dương hồi Ngạn, là năm tương đối thoải mái, công danh tài lộc ít đổi thay, cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, đây không phải là năm làm ăn lớn.





Kỷ Tỵ (1989)





Nam mạng gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, công việc làm ăn gặp trục trặc, gia đạo rối ren, bị thị phi, tiền của hao tốn. Hạn Thiên Tinh, đề phòng tranh chấp, đôi co,… Về Tứ Trụ, với ThiênThuận, Địa Tam Tai cần phỏng rối ren, bệnh nạn, cuộc sống có thể xảy ra chuyện chẳng lành. Có thể nói, năm nay xấu ít tốt nhiều, đừng nên mưu sự lớn àm nên tiếp tục công việc cũ đang làm, với sự cố gắng.







Kỷ Tỵ nữ mạng sao Thái Âm chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn trong công danh,tài lộc, mưu sự dễ thành. Bên cạnh những điều tốt cùng nên đề phòng nhiều sự bất trắc, đời sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đề phòng người thứ ba xuất hiện.





