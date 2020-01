Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu ngũ hành tương khắc, sức khỏe đi xuống

Tuổi Tý

Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp cho biết, người tuổi Tý hôm nay có một ngày không mấy suôn sẻ. Bản thân dễ gặp tai nạn hoặc sự cố gây họa huyết quang, tổn hại thân thể hay dao kéo, phải đến bệnh viện.





Vận trình công việc của người tuổi Tý đang chững lại vì bạn gặp nhiều áp lực từ nhiều phía. Khói lượng công việc những ngày cuối cùng của năm mới khiên bạn bù đầu, cộng thêm sức ép từ phái cấp trên cho đến cấp dưới khiến bạn không kiểm soát được. Những căng thẳng làm bạn dễ mắc nhiều sai lầm, nên tốt nhất trong khoảng thời gian này bạn tạm thời đừng đưa ra những quyết định mới. Cứ bình tĩnh, vững tâm tin tưởng vào chính mình và cố gắng tập trung vào công việc hiện tại, mọi việc sẽ bình ổn cả thôi.





Tuổi Sửu





Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp thông báo, thứ 2 của người tuổi Sửu gặp ngũ hành tương khắc, sức khỏe chịu nhiều tổn hại, đi xuống. Thời điểm cuối năm, công việc khá bận rộn, ngưởi tuổi Sửu lại quá chú tâm đến công việc mà quên dành thời gian chăm sóc bản thân. Bạn nhớ nhé, đừng nên chủ quan, nếu không chú ý đến Sức Khỏe từ sớm sau này về già sẽ phải hối hận đấy!

Tuy nhiên, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày thứ 2 cũng không đến nỗi tệ, bản mệnh nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư nên thu về được những khoản khá.





Tuổi Dần









'Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp mách bạn, người tuổi Dần hôm nay mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Bản mệnh là người thông minh, nhanh nhạy lại có khả năng giao tiếp khéo léo. Đó là lợi thế đem lại cho bạn cơ hội thăng tiến, được giao nhiều nhiệm vụ trọng trách và thu về nhiều hợp đồng từ đối tác. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc khởi sắc nên con giáp này có nhiều nguồn thu rủng rinrnh. tiền tiêu thoải mái.





Tuổi Mão





Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mão ngày hôm nay vận trình tình cảm không mấy thuận lợi. Những nghi ngờ, hờn ghen vì sự vô tâm của đối phương khiến tâm trạng bạn khó chịu, dằn vặt. Áp lực tinh thần làm bạn dễ cáu kỉnh, than thở và đôi khi lầm ảnh hưởng đến người khác. Lời khuyên cho bạn là hãy nên suy nghĩ tích cực hơn và nên tìm hiểu điều mà người bạn thương đang mong muốn ở đây là gì. Mối quan hệ tốt đẹp phải được xây dựng ở trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, có điều gì không hài lòng, hai bên hãy cùng ngồi lại cố gắng giải quyết nhé!





Tuổi Thìn

Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp thông báo, tuổi Thìn đối diện với cục diện tương hại, đề phòng kẻ tiểu nhân. Những đố kỵ trong công việc bủa vây khiến bạn rất dễ rơi vào tròng hãm hại. Trong thởi gian này, bạn nên chú ý hơn về lời nói và tác phong giao tiếp nhé. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, bạn cứ đi theo lý trí và làm đúng theo kế hoạch, mục tiêu của mình, thành công sẽ đến.

Phương diện tài lộc của bạn cũng không đến nỗi tệ, dịp này bạn có khả năng lớn được tăng lương, hoặc được người thân chuyển vào tài khoản một số tiền nhỏ.





Tuổi Tỵ

Tư vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ bắt đầu một ngày mới tràn ngập vui tươi và hứng khởi. Công việc thuận lợi và phù hợp với năng lực của bản thân, làm bạn cảm thấy yêu đời. Tuy nhiên, bạn nên kiềm chế sự vội vàng, hấp tấp bời nó sẽ dẫn đến những sai lầm không đáng có. Theo dự đoán của chuyên gia, con giáp này sẽ được thăng quan tiến chức trong năm mới.

Về phương diện tài lộc, muốn sung túc no đủ, con giáp này nên thử sức kinh doanh , mạnh dạn đầu tư. Mệnh có quý nhân phù trợ nên không gặp mấy khó khăn.





Tuổi Ngọ





Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Ngọ hôm nay khá vất vả. Vận trình công việc không thuận lợi, suôn sẻ thêm vào đó tiểu nhân có mặt khắp nơi chỉ chực bạn sơ hở để ra tay làm hại. Bản mệnh nên giữ sự ngay thẳng, không hơn thua để tránh rước tai họa, thi phi. Người bạn nên tin tưởng chỉ có bản thân và gia đình. Nếu quá áp lực, khó khăn hãy bàn bạc với gia đình để mọi người cùng giúp đỡ, giải quyết.

Vận trình tài lộc vượng phát. Người làm kinh doanh buôn bán gặp được đối tác, khách hàng tiềm năng và nâng cao đáng kể nguồn thu nhập hiện có.





Tuổi Mùi

Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp thông báo tin cực vui đến người tuổi Mùi. Hôm nay, đường tình duyên của con giáp này nở rộ, phương diện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên đay là ngày phù hợp để bạn tính chuyện làm ăn, hợp tác kinh doanh. Bên cạnh đó, tài lộc khởi sắc, đem lại nguồn thu nhập khá nên bạn không phải lo ngại về vấn đề chi tiêu.

Tuổi Thân

Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp thông báo, người tuổi Thân hôm nay có cơ hội để phát huy tài hoa, hoàn thiện năng lực, tỏa sáng trong công việc. Sự cố gắng, chăm chỉ nỗ lực của bản thân đều đươc đền đáp xứng đáng, quả ngọt đang trên đà chín.

Tài vận của người tuổi Thân trong ngày hôm nay khá sáng, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng lên theo nhịp độ công việc. Bản mệnh hoàn toàn có thể tăng tiến hơn nữa nếu kết hợp các công việc, tăng cường tận dụng quan hệ ngoại giao cũng như nhanh nhẹn với sự biến động của thị trường.





Tuổi Dậu





Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp báo rằng, người tuổi Dậu phải chú ý tới quan hệ xã giao, nói năng thận trọng bởi trong ngày Mão Dậu tương xung dễ khiến bản mệnh mắc lỗi, vô ý làm tổn thương người khác hoặc gây mất thiện cảm trong quá trình giao tiếp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới công việc cũng như tài lộc.

Về phương diện công việc, người tuồi Dậu nên chú ý tập trung, rà soát lại công việc của mình. Bản mệnh có điểm yếu là khá hấp tấp, vội vàng nên hay gặp sai sót khiến cấp trên, đồng nghiệp quở trách.





Tuổi Tuất

Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tuất hôm nay được Tài tin trợ mệnh nên vận trình tài lộc sáng sủa, thịnh vượng. Thứ 2 này là ngày phù hợp để bạn tính chuyện làm ăn, đầu tư kinh doanh hay hợp tác. Bên cạnh đó, cát tinh còn thúc đẩy con đường sự nghiệp, hỗ trợ người tuổi Tuất mở rộng vị thế và tạo lập được chỗ dựa tốt để tiến thân. Bản mệnh hãy biến lợi thế này trở thành vũ khí chinh phục các đỉnh cao mới, khẳng định khả năng, bản mệnh sẽ còn vươn xa và thành công hơn hiện tại rất nhiều.





Tuổi Hợi

Tử vi thứ 2 ngày 13/1/2020 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi có ngày tam hợp cục giúp vận trình tươi sáng hơn hẳn. Con giáp này nhanh chóng gặp được những người sẵn lòng giúp đỡ và chung sức với mình trong công việc, có bạn bè chia sẻ tâm tư tình cảm và có người thân làm chỗ dựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng cần cẩn trọng bởi trong ngày có hung tinh, sát khí tương đối mạnh nên điềm báo tai nạn khá rõ. Muốn nhờ phúc khí đuổi đi xui rủi thì nên làm nhiều việc thiện, phát thiện tâm, tăng cường thiện nguyện, tự tạo vận tốt cho chính mình. Lui tới những nơi chốn tâm linh có thể giúp tuổi Hợi an tĩnh, thanh thản và bình tâm hơn.

