Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 của 12 con giáp: Tuất đón niềm vui bất ngờ, Hợi hung cát đan xen

Xem tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 của 12 con giáp, cho thấy tuổi Tuất hôm nay có nhiều niềm vui bất ngờ đang chờ. Trong khi đó, Hợi kém may mắn hơn, đề phòng nhiều bất trắc.

Tuổi Tý







Tử vi tuần mới từ ngày 23/12/2019 của 12 con giáp nói rằng, vận trình của tuổi Tý trong tuần này hung nhiều hơn cát, cần lưu ý kẻo gặp họa. Công việc đang đến dồn dập, khiến bạn mỏi mệt từ tinh thần lẫn thể xác. Đa phần thời gian bạn dành cho công việc, nên tình cảm Tử vi tuần mới từ ngày 23/12/2019 của 12 con giáp nói rằng, vận trình của tuổi Tý trong tuần này hung nhiều hơn cát, cần lưu ý kẻo gặp họa. Công việc đang đến dồn dập, khiến bạn mỏi mệt từ tinh thần lẫn thể xác. Đa phần thời gian bạn dành cho công việc, nên tình cảm gia đình có phần xa cách. Bạn nên cẩn thận việc đi lại, xe cộ vì người tuổi Tý cuối năm nay dễ bị hung tinh chống phá, gây ảnh hưởng.





Tuổi Sửu

Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu đang gặp bất ổn về tinh thần. Công việc không thuận lợi, có nhiều việc đang cần được giải quyết trong khi, bạn không thể đáp ứng nổi “nhiệt độ” trong môi trường làm việc như vậy. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc lại không mấy khả quan, nhiều thứ cần phải chi tiêu. Số tiền bạn phải bỏ ra nhiều hơn số tiền thu về, tình trạng thâm hụt này có khả nằng sẽ diễn ra dài dài nếu bạn không đầu tư thêm nghề tay trái. Tuy nhiên, bạn là người may mắn trong chuyện tình cảm. Đối phương tuy không thổ lộ nhưng luôn lặng thầm quan tâm bạn, vì thế hãy trân trọng họ hơn, bạn nhé!





Tuổi Dần

Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 của 12 con giáp dự báo, tuổi Dần có thể mừng vui vì Thần tài đang đứng về phía mình. Đầu tuần này, hàng loạt cơ hội kiếm tiền đến với bạn, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, Đây là ngày phù hợp cho việc kinh doanh của bạn. Tình cảm của người tuổi Dần cũng theo đó mà tăng tiến, hai người đang tận những khoảnh khắc ngọt ngào.





Tuổi Mão





Theo Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Mão dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Vận trình sự nghiệp có dấu hiệu triển theo chiều hướng xấu, trong khi tâm trí bạn không đủ tập trung , dễ mắc phải nhiều sai lầm khó có thể chấp nhận được. Con giáp này đang ở trong tình trạn rối bời. Tuy nhiên, đừng lo khi cát tinh ở bên, dù thế nào bạn cũng được đồng nghiệp, bạn bè giúp sức. Dù vậy, bạn không nên quá ỷ lại mà vẫn phải nỗ lực, biết nhìn nhận lỗi sai để sửa.

Vận trình tình cảm cũng không được như ý, dễ xảy ra những cái vã. Cả hai có vẻ không cùng những quan điểm, nếu như bạn cứ cố chấp thì sẽ chỉ thêm rắc rối.





Tuổi Thìn





Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 của tuổi Thìn trong tuần mới khá bận rộn với công việc. Những dự án mới cùng những lời thúc giục đến từ cấp trên khiến bạn bù đầu. Bên cạnh đó, hung tinh cảnh báo bạn về những nguy cơ xấu có thể xảy ra. Vẫn là nên cẩn trọng hơn trong mọi quyết định.Tuy nhiên, tài vận của bạn lại rất khởi sắc, tiền bạc, thu nhập tăng tiến trở lên. Nếu bạn khéo chi tiêu, vun vén, cuộc sống sẽ đảm bảo sung túc.



Về tình duyên, tình cảm đôi lứa vẫn tiến triển thuận lợi, bản mệnh và đối phương đã dần hiểu nhau hơn, không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn có thể hy vọng , câu chuyện tình này sẽ tiến thêm một bước nữa, báo hiệu bước đột phá đáng chúc mừng trong mối quan hệ tình cảm của hai bên.





Tuổi Tỵ



Tử vi thứ 2 ngày 23/12 đến 29/12/2019 của 12 con giáp cho thấy, vận trình của tuổi Tỵ đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, kể cả những người đang độc thân hay đã có gia đình. Vận trình tài lộc vượng phát, không cần lo lắng quá nhiều về tài chính. Dù vậy, bạn nên cân đối lại mức độ chi tiêu của mình, không nên vung tay quá trán cho những thứ không cần thiết.





Tuổi Ngọ





Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Ngọ gặp phải hung tinh, có thể trong tuần sẽ gặp phải chuyện kém may mắn. Công việc không được thuận lợi, nhiều hợp đồng, dự án không thành công kéo theo đó tiền bạc cũng đi xuống . Tuy nhiên, bạn vẫn có quý nhân phù trợ nên cũng không đến nỗi quá khó khăn. Mọi chuyện sẽ có thể vượt qua nếu như bạn tập trung, cố gắng hơn. Phương diện tình cảm đào hoa đang vượng, người độc thân hãy tích cực ra ngoài để tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019, tuổi Mùi cát khí vượng, hứa hẹn nhiều niềm vui đang tới. Vận trình tài lộc thăng tiến, con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc đâu. Tuy nhiên, với bản tính phóng khoáng, rất có thể bạn sẽ đốt mất một khoản không nhỏ vào những thứ không đâu, để rồi sau đó lại ngồi ngẩn ngơ tiếc nuối. Đường công danh thuận lợi, bạn đang được cấp trên tin tưởng giao phó những dự án quan trọng. Hãy tự tin và nỗ lực hết mình, bạn nhé! Về mặt tình cảm, các cặp vợ chồng nên bình để giải quyết những bất đồng. Nhường nhịn nhau một chút, học cách tin yêu với đối phương thi mọi chuyện sẽ dễ dàng được hóa giải.





Tuổi Thân

Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 cho thấy, tuổi Thân gặp hung vận khá lớn, cảnh báo phải thận trọng trong từng hành động vào tuần này. Tốt nhất, con giáp này nên cân đối lại chi tiêu, phòng mất tiền ngay khi đầu tuần, Ngày này không phù hợp cho bạn đầu tư, kinh doanh lớn.





Đường tình duyên khá mong manh, không phải ai đối tốt với bạn một chút cũng có nghĩa là người ta đang có cảm tình với bạn. Nhiều khi vì một chút xao lòng, con giáp này ôm hoài mộng tưởng, nhưng rồi mới chợt nhận ra mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Đừng quá buồn sầu, chuyện tình yêu đâu phải ngày một ngày hai, kiêu hãnh, ngẩng cao đầu và tút tát lại nhan sắc, yêu bạn thân mình.





Tuổi Dậu





Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 dự báo, tuổi Dậu có hôm nay tài lộc không vượng, thậm chí ngay đầu tuần đã có kẻ muốn lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Bản thân cần phải tỉnh táo hợn trong mọi ký kết, đầu tư, hợp tác. Nỗ lực vươn lên, tự tin vào chính mình, đó là ưu điểm của bạn. Điều này khiến cấp trên hài lòng, vận trình công danh có cơ hội thăng tiến. Đường tình cảm của những cặp vợ chồng vân êm đềm, ngọt ngào. Đôi khi xảy ra những mâu thuẫn, xích mích nhỏ nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đó, bởi hai người luôn biết cố gắng để hiểu đối phương.





Tuổi Tuất

Tử vi thứ 2 ngày 23/12/2019 chỉ ra rằng, tuổi Tuất này có thể đón nhận tin vui bất ngờ. Một chuyến du lịch, một hành trình mới đang chờ bạn trải nghiệm, còn chần chờ gì nữa khi đó là cơ hội tốt để bạn tiến thêm một bước trong công việc. Vận trình tài lộc có nhiều khả quan, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, đưa lại khoản thu nhập khá. Về phương diện tình cảm, bạn đang trong một mối quan hệ ngọt ngào, lãng mạn. Có đôi chút giận dỗi đấy, nhưng đó mới chính là gia vi cho tình yêu đôi lứa thêm nồng.





Tuổi Hợi

Tử vi tuần thứ 2 ngày 23/12/2019, tuổi Hợi vận trình hung cát đan xen. Đầu tuần công việc không được suôn sẻ lắm do bị phân tâm bởi nhiều chuyện khác, thiếu tập trung nên dễ mắc sai sót. Đường tài lộc của tuổi Hợi trong tuần cuối năm này lúc thăng lúc trầm, nên bạn cần cân đối lại mức chi tiêu cho hợp lý.



Tình cảm bạn không có nhiều biến động, nếu bạn và đối phương biết tiết chế cảm xúc tiêu cực, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết.

