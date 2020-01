Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 của 12 con giáp: Mão đón song hỷ, tình tiền vẹn toàn

Tuổi Tý

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 của 12 con giáp, cho thấy người tuổi Tý hôm nay không gặp may mắn. Thượng Quan chiếu mệnh, con giáo này dễ mắc phải sai lầm trong công việc. Bạn có cơ hội để phát huy năng lực của mình nhưng lại đánh giá không đúng thời cơ, cho rằng mình không được đánh giá đúng mức. Khởi đầu của thành công bao giờ cũng là khó khăn và nhiều thất bại. Vì thế, chớ thấy khó trước mắt đã vội buông xuôi. Sự nóng vội và nông cạn của những chú Chuột vô tình khiến bạn đánh mất cơ hội thành công của mình.





Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bạn với người đó đang gặp một vài mâu thuẫn nho nhỏ. Nếu cả hai bên tiếp tục giữ cái tôi riêng thì mối quan hệ này sẽ sớm đi đến bờ vực tan vỡ.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 của 12 con giáp, dự báo tuổi Sửu có Chính Ấn là cát thần mang phù trợ, sẽ mang đến vận may trong công việc cho con giáp này. Bao ngày nỗ lực của bạn đến hôm nay cũng đã được đền đáp xứng đáng, cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân chính là ngay lúc này, đừng để vụt mất. Đích đến đang chở bạn ngay phía trước. Tuy nhiên, Thổ khí vượng, báo hiệu những sự sụt giảm trong Sức Khỏe của tuổi Sửu. Bạn đang cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và dự báo có thể mắc một số bệnh về đường tiêu hóa.





Tuổi Dần

Xem Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020, nhắc nhở Dần đứng chaafn chờ để rồi đánh mất hạnh phúc của chính mình. Tam Hợp cục đã trao cho bạn mối nhân duyên như ý, nhưng nếu bạn không chủ động hơn thì nó cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Trong ngày, tin vui về tài chính cũng sẽ tìm đến những chú Hổ. Bạn có thể sẽ có được những cơ hội hiếm có để kiếm tiền đầy tay 1 cách dễ dàng khi được người quen giới thiệu cho, đúng là con giáp phát tài tuần này. Tuy nhiên, bạn nên biết cách sắp xếp, bố trí công việc và cuộc sống của mình một cách cân bằng nhé. Mọi chuyện nên đươc ở tư thế chủ động.





Tuổi Mão

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020, thông báo tin song hý cho những ngưởi tuổi Mão. Bạn sẽ không còn mỏi mệt trên chặng đường tìm kiếm hạnh phúc nữa, người ấy đã đến bên cạnh bạn. Sự quan tâm ấm nồng của đối phương khiến bạn cảm thấy an toàn, được che chở, bao bọc. Bên cạnh đó, Chính Tài báo thêm tin vui về tài lộc cho những chú Mèo. Sau một thời gian dài làm việc vất vả, hết mình vì công việc nên giờ đây là lúc bạn được hưởng thành quả của mình, tài lộc dồi dào trong túi. Tuy nhiên, bạn nên cân đối lại việc chi tiêu một cách hợp lý nhất có thể nhé!





Tuổi Thìn

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Thìn gặp cục diện Tương Xung, có nhiều vấn đề xảy ra trong chuyện tình cảm. Bạn có thể cảm thấy chán nản vì những lý do riêng mà đối phương thì không đủ tinh tế để nhận biết. Sự bức bối khiến bạn lâm vào bế tắc và mong muốn được chia sẻ nhưng chính bản thân mình lại không muốn tâm sự, tự đẩy mối quan hệ của 2 người đi vào ngõ cụt.





Thiên Ấn cho thấy những khó khăn phía trước hoàn toàn có thể được hóa giải nếu như con giáp này tìm ra được điểm đột phá. Hãy sáng tạo chứ đừng đi theo lối mòn, bạn sẽ đạt được nhiều thành công mới.





Tuổi Tỵ



Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 dự báo, người tuổi Tỵ hôm nay dễ gặp tiểu nhân, một số rắc rối trong công việc vì bị tiểu nhân lợi dụng, phá hoại những công sức và nỗ lực của bạn trước đó. Ngưởi mà bạn nên tin tưởng lúc này, không ai khác đó chính là bạn.

Hôm nay, tình cảm của người tuổi Tỵ dự báo có điêm chẳng lành. Hỏa sinh Thổ, nên xuất hiện nhiều mâu thuẫn, rạn nứt. Sựu khác biệt về suy nghĩ, bất đồng trong quan điểm khiến đôi bên không thể nào tìm được tiếng nói chung, càng nói lại càng xa nhau.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 của 12 con giáp cho thấy tuổi Ngọ bán hợp. Cơ duyên tình yêu đã mỉm cười với bạn sau nhiều lần chờ đợi, những lần gặp gỡ trước đó giữa bạn và người ấy đã gieo mầm tình yêu, để rồi bây giờ đôi tim cùng rung động, cùng chung nhịp đập khi nghĩ về nhau. Đừng e ngại mà bỏ lỡ thởi cơ của hạnh phúc nhé.





Bên cạnh đó, nhờ sự nỗ lực và quyết tâm nên bạn dễ đạt được thành tích cao trong công việc. Việc tiếp theo bạn cần làm chính là đi theo đúng hướng của mục tiêu đề ra. Cứ đi rồi sẽ đến, quả ngọt sẽ dành cho bạn.





Tuổi Mùi

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 dự báo, tuổi Mùi có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, chứng tỏ cho mọi ngưởi thấy vị trí mìn đang nắm giữ là xứng đáng. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bạn gặp tương phá. Hạnh phúc phải được xay dựng từ hai phía, người không yêu bạn thì có cố níu giữ sẽ càng thêm đau khổ. Tỉnh táo, chín chắn và nghiêm túc để bắt đầu một mối quan hệ và rồi bạn sẽ nhận ra, ai là ngưởi sẽ cùng bạn nắm tay đi hết con đường.

Tuổi Thân





Xem tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020, dự báo con giáp này gặp cục diện Tam Hội sẽ giúp cho tuổi Thân có được may mắn hơn trong chuyện tình duyên. Kết thúc một chuyện tình lâu năm nhưng chưa hẳn đã là dấu chấm hết, ông Trời đang tạo cho bạn cơ hội để mở lòng thêm lần nữa. Rút kinh nghiệm từ những bài học qua để biết trân quý hạnh phúc hiện tại, bạn nhé!

Bản mệnh là người có lập trường rõ ràng trong công việc, biết đâu là thứ nên làm, cần làm để đạt đươc mục tiêu. Chính vì vậy, bạn dễ dàng nắm bắt lấy cơ hội và càng ngày càng gặt hái được nhiều thành công.







Tuổi Dậu

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 của 12 con giáp, cho thấy tuổi Dậu dễ gặp tương hại, bạn không thể tưởng tượng được có 1 ngày mình lại phải chịu nỗi đau bị phản bội. Lòng tin đặt nhầm chỗ, tình yêu đặt nhần ngưởi. Chính vì sự mù quáng nên bạn chẳng mảy may biết rằng đối phương đang phản bội mình. Chỉ tới khi bị phũ phàng thì mới giật mình tỉnh ngộ, nhưng cũng đã muộn màng.

Bên cạnh đó, kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của mà con giáp này có thể gặp phải. Vừa mất tình lại vừa mất tiền, nỗi đau chồng chất nỗi đau, nên chung quy lại, một ngày của cion giáp này chẳng có gì khởi sắc.





Tuổi Tuất

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020, Thiên Ấn mang về tin vui đường công danh sự nghiệp cho tuổi Tuất. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, gặp khó khăn cũng không từ bỏ nên ông Trời hẳn sẽ không phụ lòng bạn. Vận trình công danh dự báo của con giáp này sẽ có sự thăng tiến, cấp trên rất tin tưởng ở bạn nên giao cho bạn nhiều chức trách quan trọng. Chớ ngủ quên trên chiến thắng mà lơ là đi công việc hiện tại bạn nhé. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Công việc quan trọng nhưng nếu sức khỏe suy yếu thì sự nghiệp có thành công cũng chẳng để làm gì.





Tuổi Hợi

Tử vi thứ 4 ngày 8/1/2020 dự báo tuổi Hợi gặp Thực Thần, là điềm báo phát tài phát lộc. Chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh cực kỳ thuận lợi, kiếm tiền về nhanh chóng trong tay mà không gặp phải khó khăn gì. Bản mệnh nên nắm bắt thời cơ để làm nên kỳ tích. Có những lúc thời cơ chỉ tới trong chớp mắt, bạn không nắm giữ được thì cũng có nghĩa là tiền bạc gần tới tay rồi còn để vuột mất, chỉ có thể tiếc nuối mà thôi.



Ngũ hành xung khắc với nhau, người độc thân vẫn chưa tìm thấy được 1 nửa dành riêng cho mình. Yêu cầu của bạn về người ấy khá rõ ràng, nhưng tiếc là chẳng hề phù hợp với bạn chút nào.



Your browser does not support HTML5 video.

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp 2019 THỨ 4 - 8-1-2020