Từ vinh quang của bóng đá Việt Nam SEA Games 30, những nhân vật nào được đề cử Fair Play 2019?

Năm 2019 là một năm đại hỷ của nền bóng đá Việt Nam , trên đấu trường quốc tế, đặc biệt với sự kiện SEA Games 30 diễn ra tại Phillpines. Các anh hùng của chúng ta cũng như tình yêu mến của các cổ động viên nước nhà đã làm nên sự thắng lợi, đánh dấu một mốc son chói lọi trong làng thể thao

Và hôm nay, Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play 2019 do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức đã họp, chọn 5 đề cử chính thức để bắt đầu bầu chọn. Theo đó là danh sách các nhần vật tiêu biểu như:





Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động của tỉnh Nam Định cứu em bé trong biển người sân Thiên Trường

Chiều ngày 4/8, trong sân vận động Thiên Trường chật kín 30.000 khán giả, cổ vũ trận đấu giữ chủ nhà Nam Định và HA Gia Lai, ai cũng xúc động với nghĩa cử đẹp của hai chiến sĩ Công an nhân dân.

Cụ thể, thời điểm đó, một cậu bé trong hàng cổ động viên bất ngờ lên cơn động kinh. Ngay lập tức, một chiến sĩ trẻ ôm bé trai vào lòng, còn Đại úy Trần Đức Giảng vội đưa tay mình vào miệng bé để ngăn ngừa cắn lưỡi. Hình ảnh anh Giảng nghiến chặt răng, mím môi chịu đau với gương mặt như muốn khóc, mặc cho cháu bé cắn mạnh vào tay suốt trên đường ra xe cấp cứu đã vô tình lọt vào ống kính truyền thông, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ cho dư luận.





Nghĩa cử đẹp của hai nữ CĐV Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh

Còn nhớ, ở kỳ SEA Games 30, hai nữ CĐV (cổ động viên) nhiệt tình, "máu lửa" này không quản ngại đường xa, đáp chuyến bay sang Phillipnes mang đên 60 kg thực phẩm tiếp tế, bồi dưỡng cho đội tuyển bóng đá nữ. Không những thế, hai chị còn luôn sát cảnh, cổ vũ trận đấu đầy cam go ủa hai đội bóng nước nhà





Trọng tài Ngô Duy Lân giúp cầu thủ thoát cảnh nguy hiểm

Hay trọng tài Ngô Duy Lân, tại vòng 8 V-League 2019 trên sân vận động Bình Dương, sau pha va chạm mạnh với Pape Omar của đội Hà Nội, hậu vệ trẻ Nguyễn Hùng Thiện Đức bị choáng và có dấu hiệu mất kiểm soát. Ngay lập tức, anh đã nhanh chóng lao đến sơ cứu cho cầu thủ Thiện Đức đang trong tình trạng nuốt lưỡi trong vô thức.

Tinh thần đồng đội của tập thể U-22 Việt Nam tại SEA Games 2019

Để làm nên chiến thắng vang dội, giành chiếc cup vô địch danh giá tại SEA Games 30, bên cạnh tài cầm quân của HLV Park Hang Seo , nổi bật lên là tinh thần đồng đội, tương trợ lẫn nhau để làm nên chiến thắng lịch sử. Hình ảnh những chiếc áo đấu của đồng đội không may chấn thương xuất hiện trên sân đấu là Quang Hải và Thanh Thịnh, hay mối liên kết gắn bó từ tình thầy trò đến tình đồng đội và đậc biệt là lối đá đẹp không chỉ thuyết phục người hâm mộ mà cả cộng đồng bóng đá trong khu vực.

Trung vệ Chương Thị Kiều nén đau đớn vì chấn thương sát cánh cùng đồng đội





"Cô gái vàng" - trung vệ Chương Thị Kiều, trong trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan tại SEA Games 2019, sau một pha cản phá bóng quyết liệt, chị bị rách một mảng da đùi. Thế nhưng, không bỏ cuộc, nén đau, chị vẫn kiên cường sát cánh với đồng đội chiến đấu suốt 120 phút cùng đội tuyển nữ Việt Nam, lên ngôi vô địch SEA Games 2019.

Ngoài ra, Hội đồng thẩm định cũng nhất trí trao danh hiệu đặc biệt Vinh danh Fair Play cho HLV Mai Đức Chung, người đã có những đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam ở cả nam và nữ. Ngay tại SEA Games 2019, HLV Mai Đức Chung đã cùng êkip ban huấn luyện và đội tuyển nữ Việt Nam để lại những ấn tượng đậm cùng những hình ảnh động về một đội tuyển nữ hết mình, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời, bảo vệ ngôi vô địch, giành được chiếc huy chương vàng SEA Games thứ sáu của đội tuyển nữ Việt Nam.

Theo đó từ danh sách đề cử chính thức trên, ban tổ chức sẽ gửi đến 150 thành viên gồm các chuyên gia, HLV, trọng tài, giám sát và những phóng viên phụ trách lĩnh vực bóng đá để bầu chọn danh hiệu Fair Play 2019.

Hành trình vô địch SEA Games 30 của đội tuyển U22 Việt Nam- Next Sports

Minh Tú (t/h)