Gia đình 3 người nhập viện nguy kịch sau khi ăn ốc bùn bóng

Tối 29/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 bệnh nhân ngộ độc sau khi ốc biển.



Theo Vietnamnet, bệnh nhân nhập viện là 3 mẹ con chị V.T.A (44 tuổi, ở Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa). Sau khi ăn ốc luộc, cả 3 người bỗng nhiên xuất hiện các triệu chứng như chân tay bị tê, buồn nôn... Đến 18 giờ 50 ngày 27/2, 3 mẹ con được đưa đến cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh minh họa.

Tại bệnh viện, dù các bác sĩ đã tận lực cứu chữa nhưng chị V.T.A đã ngừng hô hấp tuần hoàn và tử vong vào chiều 28/2 do tình trạng quá nặng. Theo PLO, 2 người con của chị V.T.A sau điều trị tích cực Sức Khỏe đã tạm ổn, được xuất viện sáng 29/2.



Tháng 12/2019 vừa qua, chị N. (46 tuổi) tại phường Vĩnh Trường (Nha Trang) cũng tử vong sau khi được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vì ăn ốc bùn bóng. Số ốc chị ăn được xác định đã bị nhiễm ký sinh trùng.

Ốc bùn bóng.

Thực tế, ốc bùn bóng có tên khoa học là Nassarius glans và có hình dáng giống với ốc hương đen. Tuy nhiên, ốc bùn bóng lại chứa độc tố Tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh cực mạnh. Loại độc tố này có thể tồn tại và gây độc ngay cả khi thức ăn đã được chế biến.

Được biết, độc tố Tetrodotoxin trong ốc bùn bóng không phải do nó tự sản sinh ra mà do một số loài vi khuẩn cộng sinh sinh ra. Khi ăn phải loại ốc này, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, khó thở, tê chân tay, tê rát và bỏng môi, có thể tử vong sau 30 phút đến 8 tiếng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Your browser does not support HTML5 video.

Cảnh báo ngộ độc do ăn ốc biển lạ.