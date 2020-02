[NÓNG]: Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt ở Hóc Môn đêm 13/2

Theo tin từ Zing .vn, Bộ Công an cho biết, sau hơn nửa tháng vây bắt, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã bị tiêu diệt. Thời điểm bị tiêu diệt Tuấn “khỉ” đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh).

Dù bị truy bắt ráo riết nhưng Tuấn “khỉ” luôn có hánh động chống đối nên lực lượng chức năng tiêu diệt. Lúc 0h30 ngày 14/2, các xe không thể lưu thông qua ngã 3 đường Đỗ Văn Dậy. Lực lượng cảnh sát cơ động đã phong tỏa, cắm chốt để vây bắt Tuấn.

Lực lượng chức năng vây ráp tiêu diệt Tuấn "khỉ"

Đến gần 1h sáng, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực xây xăng trên đường Đỗ Văn Dậy. Rất đông người dân hiếu kỳ đã đến theo dõi nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu giải tán để tránh gây nguy hiểm trong trường hợp đối tượng nổ súng chống trả.

Đến khoảng 1h23, đoàn xe chuyên chở cánh sát cơ động đi ra khỏi khu vực phong tỏa. Một số người dân cho biết, công an huy động lực lượng dày đặc để vây bắt công an . Hay tin công an bắt chết Tuấn khỉ, họ đổ về huyện Củ Chi và Hóc Môn theo dõi.

Như vậy, sau nửa tháng ráo riết truy bắt, lực lượng chức năng đã tiêu diệt được Tuấn “khỉ”. Trước đó, Tuấn “khỉ” bị truy nã với 3 tội danh Giết người, cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng. Công an xác định Tuấn “khỉ” là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có thể phản kháng trong quá trình bị truy bắt.

Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt

Tuấn “khỉ” chính là kẻ nã súng giết chết 5 người tại Củ Chi và ngày 29/1 và 230/1. Trong đó, 4 nạn nhân bị giết tại sới bạc còn 1 người bị sát hại trên đường Tuấn bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án, Công an đã bắt được bạn thân của Tuấn “khỉ” là Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm). Tâm được xác định là kẻ đã giữ khoảng 1 tỷ đồng – đó là số tiền Tuấn lấy được sau khi sát hại các con bạc khác. Ngoài ra, em họ của Tuấn “khỉ” cũng đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc trên.

Hàng trăm người dân xem vây bắt Tuấn "khỉ"

