Bộ Công an thông báo chính thức lý do buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”

Liên quan đến vụ Giết người , Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại huyện Củ Chi ngày 29/1, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ nguyên nhân.



Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi) chính là đối tượng gây án nã súng giết 5 người trong hai ngày 29/1 và 30/1.

Tuấn "khỉ" bị bắt sau 15 ngày trốn chạy

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập được, tối ngày 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết đinh truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn. Đồng thời, Công an TP Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Công an các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ mở rộng địa bàn truy tìm nghi phạm.

Đồng thời, Công an TP Hồ Chí Minh cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm, 33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến ngày 3/2, Tý bà Dòm đã ra đầu thú.

Theo Bộ Công an, trong nỗ lực truy tìm nghi phạm gây án, ngày 13/2, Công an phát hiện Lê Quốc Tuấn lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh).



Đến chiều 13/2, Công an họp bàn kế hoạch di tản người dân ra khoải vùng nguy hiểm. Sau đó triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát. Đồng thời cũng kêu gọi Tuấn ra đầu thú hưởng sự khoan hồng của Pháp luật

Người dân đội nắng đi theo dõi vụ án

Đến đêm ngày 13/2, Tuấn “khỉ” lên đạn súng AK, hướng mũi súng về phía lực lượng chức năng truy bắt với thái độ hung hãn. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng truy bắt, Công an buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”. Đối tượng bị bắn gục ở cự ly 3 mét.

Khi xác định được đối tượng đã chết, Công an ập vào căn nhà hoang. Tại đây phát hiện bên cạnh thi thể Tuấn là khẩu súng AK báng xếp có chứa 9 viên đạo, trong đó 1 viên đạn đã lên nòng còn 8 viên vẫn trong hộp tiếp đạn.

Cán bộ pháp ý ngay sau đó vào cuộc lấy mẫu máu của Tuấn khỉ về làm xét nghiệm. Đến sáng ngày 14/2, thi thể của Tuấn khỉ được đưa về Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh để làm khám nghiệm tử thi.



Hiện Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vũ vẫn đang tổ chức điều tra.

Toàn cảnh vụ Tuấn "khỉ"

Nga Đỗ (t/h)