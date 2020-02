Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt ở Hóc Môn: Đang khám nghiệm tử thi

Liên quan đến vụ việc vây bắt, tiêu liệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi), lực lượng chức năng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã ập vào căn nhà hoang sau khi tiêu diệt nghi phạm từ cự ly 3 mét. Tại đây, phát hiện bên cạnh thi thể Tuấn “khỉ” là khẩu súng AK báng xếp lắp đầy đạn. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể về Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Tiến hành khám nghiệm tử thi đối tượng bị lực lượng chức năng tiêu diệt khi có hành động phản kháng, chống đối là việc cần thiết. Đây là một trong những quy trình quan trọng để xác định nguyên nhân tử vong của đối tượng bị tiêu diệt.

Khu vực Tuấn lẩn trốn

Khuya 13/2, sau khi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt, lực lượng Phân viện Khoa học hình sự và lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu của đối tượng này đi giám định. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường từ khuya ngày 13/2 đến sáng ngày 14/2. Việc khám nghiệm vẫn đang được tiến hành.

Liên quan đến hành động vây bắt Tuấn “khỉ”, lực lượng chức năng Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành họp bàn kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Trong ngày 13/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được Tuấn “khỉ” đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang thuộc khu vực giáp danh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi và Hóc Môn) nên đã lập kết hoạch tác chiến ngay lập tức.



Căn nhà Tuấn “khỉ” ẩn náu nằm trong khu đất rộng nhiều hecta, có nhiều người dân sinh sống. Để vây bắt đối tượng, Công an đã âm thầm lên phương án đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem vụ vây bắt Tuấn "khỉ"

Đến tối 13/2, Công an tổ chức lực lượng áp sát căn nhà, tiến hành vây bắt Tuấn “khỉ”. Xác định đối tượng sử dụng vũ khí là súng AK báng xếp nên Công an tổ chức nhiều lớp để vây bắt.

Khuya ngày 13/2, lực lượng chức năng áp sát căn nhà hoang tiến hành bắt giữ đối tượng. Nhưng Tuấn “khỉ” nổ súng chống trả quyết liệt nên lực lượng chức năng buộc phải tiêu diệt.

Xác định đối tượng này đã bị nguy hiểm, Công an ập vào căn nhà, rọi đèn kiểm tra thì phát hiện bên cạnh thi thể Tuấn là khẩu súng AK báng xếp đầy đạn.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Công an tiến hành phong tỏa hiện trường cho đến sáng nay.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực truy bắt Tuấn "khỉ"

Nga Đỗ (t/h)