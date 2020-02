Tuấn khỉ gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin gặp vợ con lần cuối trước khi đầu thú?

Tuấn Khỉ chưa ra đầu thú, số điện thoại không liên lạc được



Lê Quốc Tuấn, Tuấn Thủy hay còn gọi là Tuấn Khỉ (SN 1987 ngụ huyện Củ Chi ) là thượng úy cán bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư Pháp - Nhà tạm giữ Công an quận 11 và cũng là người nổ súng khiến 5 người tử vong (4 người tử vong tại sới bạc và 1 tài xế tử vong trên đường) và 1 người bị thương.

Báo Vietnamnet thông tin, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng đội hiệp sĩ Bình Dương xác nhận đã làm việc với Bộ Công an phía Nam từ chiều tối 1/2. Anh Hải cho biết, có người tự xưng là Tuấn Khỉ gọi điện, nhờ dẫn về gặp vợ con lần cuối rồi sẽ ra đầu thú. Đây cũng là lý do anh thực hiện đoạn livestream hơn 7 phút trên Youtube trước khi báo thông tin này đến Công an. Anh Hải cũng khẳng định, mục đích livestream của anh không phải để câu view.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải.

Theo đó, anh Hải cũng cung cấp cho công an số điện thoại gọi đến, file ghi âm cuộc trò chuyện. Trong cuộc trao đổi với người tự xưng Tuấn Khỉ, anh Hải có hỏi người này còn súng không thì được trả lời là "còn" và "cây súng còn 3 viên đạn". Người tự xưng Tuấn Khỉ này còn nói, nếu 6 anh em của đội đến thì đối tượng sẽ không cầm súng và chạy bộ ra.

Bên cạnh đó, nghi phạm Lê Quốc Tuấn tiết lộ với hiệp sĩ Hải thông tin ẩn náu là ở khu vực Củ Chi. Tuy nhiên, đến chiều và tối cùng ngày, anh Hải liên lạc lại với số điện thoại trên thì tắt máy.

Hiện tại, Tuấn Khỉ vẫn chưa ra đầu thú; các lực lượng Công an TP.HCM, Công an 24 quận, huyện trên địa bàn, Bộ Công an và Công an các tỉnh lân cận như Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước… vẫn đang phối hợp chặt chẽ, khẩn trương truy lùng nghi can Lê Quốc Tuấn.

Tuấn Khỉ.

Công an xác định, nghi can Tuấn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, nếu người dân biết thông tin hãy báo về cơ quan chính quyền gần nhất. Ngoài ra, người dân không nên tụ tập tại các khu vực nguy hiểm, không cản trở hoạt động truy bắt đối tượng của lực lượng chức năng.

Truy tìm đối tượng giữ tiền tỉ cho Tuấn Khỉ



Ngày 1/2, cơ quan CSĐT phát đi thông báo truy tìm Phạm Thanh Tâm (tự Tý Ba Dòm, SN 1987, quê Tây Ninh; ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM). Theo đó, lực lượng công an xác định, chính Tâm là kẻ đang cất giữ khoảng 1 tỷ đồng mà Tuấn Khỉ đã cướp ở sòng bạc trước đó.

Báo Thanh Niên thông tin, sau khi Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ) bắn 5 người ở sới bạc đã cướp 1 tỷ đồng. Sau đó, Tuấn Khỉ đưa số tiền này cho Phạm Thanh Tâm cất giữ. Đối tượng Tâm có đặc điểm nhận dạng như sau: người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2 cm trên sau cánh mũi phải.

Phạm Thanh Tâm.

Để phục cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu công an 24 quận, huyện và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện Phạm Thanh Tâm thì tạm giữ bàn giao cho Đội 9 (Phòng PC02) hoặc gọi số điện thoại: 0693187414 – 0977350066 (Điều tra viên Trần Hiệp Hoà).

