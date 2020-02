Tuấn Khỉ gọi điện cho hiệp sĩ Lê Thanh Hải nói sẽ đầu thú nếu được gặp vợ con?

Ngày 1/2, theo thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết mới đây đã nhận được một cuộc điện thoại từ người tự nhận là Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ) - nghi can vụ xả súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi, TP.HCM . Hiệp sĩ Hải cho biết Tuấn Khỉ muốn đầu thú.

Theo hiệp sĩ Hải, vào lúc 14h ngày 1/2, một người tự xưng là Tuấn đã gọi điện cho hiệp sĩ và nói muốn ra đầu thú với điều kiện là cho gặp vợ con trước. Người này cho biết đang ở xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hiệp sĩ Lê Thanh Hải cho biết Tuấn Khỉ muốn đầu thú

Cuộc gọi được hiệp sĩ Lê Thanh Hải ghi âm lại và báo cáo lên Công an tỉnh Bình Dương. Hiện lực lượng chức năng đang giám định giọng nói trong cuộc điện thoại có phải là Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ - nghi can vụ xả súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Lực lượng chức năng cũng định vị người gọi điện để xác minh.

Tối ngày 1/2, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành khu vực phía nam tiếp tục truy lùng Lê Quốc Tuấn.

Theo thông tin mới nhất, có người dân đã nhìn thấy một người giống Tuấn Khỉ mặc áo sọc màu trắng đen, quần kaki màu đen đang chạy xe máy Exciter BKS 70G1 qua địa bàn huyện Đức Huệ, Long An, hướng về biên giới. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin và tiếp tục mở rộng địa bàn để truy bắt Tuấn.

"Biên phòng đã xác định hướng chính nghi can có thể trốn qua là Tây Ninh, đồng thời báo động cho các tỉnh miền Đông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định Tuấn Khỉ đi ra biên giới hay dọc về miền Trung" thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết.

Thực hư thông tin Tuấn Khỉ muốn đầu thú?

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, vào chiều ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tại đây, Tuấn xả súng vào đám đông khiến 4 tử vong và 1 người bị thương nặng.

Sau đó Tuấn bỏ chạy khỏi hiện trường, trên đường đi, nghi can tiếp tục khống chế, cướp xe máy của một hộ dân. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ Tuấn Khỉ nổ súng sát hại một người khác để cướp xe máy.

Được biết, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường lực lượng truy bắt và xác minh thông tin Tuấn Khỉ muốn đầu thu.

