Vợ chồng giám đốc bị Đường 'Nhuệ' dọa giết bật khóc nhìn nhà xưởng tan hoang ngày tại ngoại

Trước đó, vào trưa ngày 29/4, TAND Cấp cao Hà Nội đã trực tiếp tới Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình làm các thủ tục công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ 'Tạm giam' thành 'Bảo lĩnh' với vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962) và vợ Phạm Thị Quyết (SN 1967, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Sau 2 năm ngồi tù, vợ chồng ông Lẫm nghẹn ngào khi được đoàn viên cùng gia đình , run rẩy khi nhớ lại những ngày sống trong sợ hãi, từng bị Đường Nhuệ dọa giết.

Quay lại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP Thái Bình) của mình, vợ chồng giám đốc không khỏi đau đớn khi thấy cơ ngơi nhà xưởng cả ngàn m2 nay đã tan hoang. Toàn bộ tài sản, máy móc, thiết bị,... đều đã 'không cánh mà bay', được cho là do quân của Đường Nhuệ gây ra sau hơn nửa tháng chiếm đóng trái phép Công ty Lâm Quyết vào tháng 10/2017. Ông Lẫm đau khổ nói: "Công sức chúng tôi bao nhiêu năm mà chúng phá không còn gì. Lãnh đạo Nhà nước ơi cứu vợ chồng tôi với".

Bà Quyết kể, ngày 3/10/2017, toàn bộ 30 công nhân của công ty được phát lương, nhưng ngay ngày hôm sau đàn em của Đường Dương đã cầm hung khí tới chiếm đóng công ty, ngăn không cho nhân viên vào làm. Những công nhân khi đó bỗng mất việc, phải đi tìm công việc khác. Bản thân vợ chồng ông cũng sợ hãi, tạm lánh đi nơi khác để chạy trốn. Dù vậy, Đường 'Nhuệ' vẫn liên tục gọi điện uy hiếp, đe dọa hai vợ chồng phải bán công ty để trừ nợ. Gã côn đồ thậm chí còn đưa hình ảnh gia đình lên facebook, treo thưởng 1 tỷ đồng cho những ai tìm thấy vợ chồng ông, thường xuyên dọa giết, dọa cắt chân,... chỉ để đòi nợ.

Gia đình ông phải liên tục gửi đơn tố cáo, nhóm đàn em của Đường 'Nhuệ' mới bỏ đi sau 20 ngày 'chiếm giữ'. Trước khi đi, các đối tượng còn đập phá tan hoang nhà xưởng, lấy đi toàn bộ máy móc, công cụ,... Gia đình ông nhiều lần tố cáo hành vi chiếm giữ, đập phá, cướp tài sản của Đường Nhuệ nhưng sau 5 tháng điều tra, Công an TP. Thái Bình đã kết luận: "Không có căn cứ xác định anh Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết".

Đến trước bàn thở tổ tiên, hai vợ chồng không cầm được nước mắt khi ngày cả hai tại ngoại thì cha đã không còn, nơi thờ tự đã lâu ngày không ai chăm chút. Bà Quyết tâm sự với PV VTC : "Trong 2 năm ngồi tù, tôi luôn nhận được sự động viên của các bạn tù. Họ khuyên tôi cố gắng giữ gìn Sức Khỏe , các cơ quan chức năng sẽ trả lại công lý cho chúng tôi. Hôm nay về đây, vợ chồng chúng tôi vô cùng đau lòng nhưng rất cảm ơn Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, cơ quan ngang Bộ, các đại biểu Quốc hội, luật sư, báo chí... đã vào cuộc làm rõ vụ việc, giúp đỡ gia đình chúng tôi để vợ chồng tôi có cơ hội." Hai vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết mong mỏi cơ quan chức năng sớm làm rõ hành vi phạm tội của Đường Dương, trả lại công bằng cho những người bị án oan.

Băng nhóm Đường ‘nhuệ’ và những tội danh bị điều tra

Theo Cáo trạng số 03/2018 của Viện KSND tỉnh Thái Bình, năm 2013 và năm 2016, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết vay số tiền 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ôtô Camry, BKS 17K-9966, cam kết không thế chấp, không bán cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên. Ngày 12/4/2017, khi chưa trả nợ số tiền trên cho ông Tới, vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết đem chiếc xe đã thế chấp vay tiền của ông Tới bán cho ông Phạm Công Tự mà không được sự đồng ý của ông Tới, nhưng vẫn nói dối ông Tới là chưa bán xe. Đồng thời, gian dối, nại ra lý do ông Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng. Do đó, Viện KSND tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết tội danh trên. Tháng 6/2019, TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết phạm tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, phạt ông Lẫm 14 năm tù giam, bà Quyết 13 năm tù giam. Ngay tại phiên tòa và từ đó đến nay, vợ chồng ông Lẫm bà Quyết và gia đình liên tục có đơn kêu oan, gửi đến các cơ quan chức năng.

Chi Nguyễn (t/h)