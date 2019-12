Từng đi tù 7 năm, 'nữ quái' tiếp tục bị bắt trên đường vận chuyển gần 1.000 viên ma túy

Mới đây, theo nguồn tin từ TTXVN, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữa 1 đối tượng đang trên đường vận chuyển trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Đối tượng Lô Thị Chiên tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay 21/12, Công an huyện Con Cuông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tố giác tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy. Ngay lập tức, tổ công tác tới bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tiến hành bắt quả tang đối tượng Lô Thị Chiên (SN 1967, trú ở bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy để mang đi tiêu thụ.

Thời điểm bắt giữ đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 800 viên ma túy tổng hợp, 30 g ma túy đá và hơn 30 g heroin.

Theo Công An Nhân Dân, tại Cơ quan điều tra, đối tượng Lô Thị Chiên khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển để đưa đi tiêu thụ.

Tang vật gần 1.000 viên ma túy tổng hợp bị thu giữ. Ảnh: CAND

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định "nữ quái" Lô Thị Chiên đã có 1 tiền án về ma túy. Trước đó, đối tượng từng bị kết án 7 năm tù giam. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Liên quan đến công tác phòng chống tội phạm ma túy, cũng trong chiều ngày 21/12, Phòng 6 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an cho biết, đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã quốc tế người Đài Loan (Trung Quốc) liên quan đến vụ mua bán vận chuyển trái phép ma tuý.

Hai đối tượng Teng Tien (Đặng Thiên, SN 1956) và Chen Chih Hsiung (Trần Chí Hùng, SN 1963), cùng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một chung cư trên địa bàn TP.HCM. Đây là 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển 1.150 kg ma tuý vùng "Tam giác vàng" qua các nước Myanmar, Thái Lan, Philipines, Việt Nam và đã bị Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ hồi cuối năm 2018.

Kiều Đỗ (t/h)