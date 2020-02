Từng ở Trung Quốc 14 ngày, 4 hành khách bay vòng qua Thái Lan về Việt Nam để 'né' kiểm dịch

Sự việc trên được ghi nhận tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội ngày 17/2 vừa qua. Cụ thể, 4 hành khách mang quốc tịch Việt Nam, cùng đến cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trên chuyến bay SL180 của Thai Lion Air từ sân bay Don Mueang (Thái Lan).

Tại cửa khẩu sân bay, lực lượng chức năng xác định trước khi từ Thái Lan về Việt Nam những hành khách này đã có thời gian lưu trú tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Khu vực kiểm dịch tại sân bay



Dù vậy, lực lượng chức năng xác định do có thời gian lưu trú tại Trung Quốc nên 4 hành khách trên đã được di chuyển về Bệnh viện Công an TP.Hà Nội tại Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội để cách ly và tiếp tục theo dõi.

Ngày 19/2, đại diện sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, do các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tạm dừng hoạt động, nên 4 hành khách người Việt Nam từ Trung Quốc đã phải bay vòng qua Thái Lan để về nước.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách nhập cảnh từ xa

Thông tin từ đại diện sân bay quốc tế Nội Bài cho hay, cũng trong ngày 17/2, Công an cửa khẩu Nội Bài đã từ chối nhập cảnh một nam hành khách quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu: E55976012, đi trên chuyến bay OZ729 của Asian Airlines (Hàn Quốc) từ sân bay Inchoen.



Lý do vị khách bị từ chối nhập cảnh vì đã có thời gian lưu trú tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Hãng hàng không Hàn Quốc đã đưa hành khách trở lại nơi xuất phát trong tối cùng ngày.

