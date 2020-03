Tung tin “có ca tử vong đầu tiên”, một chủ Facebook được mời lên làm việc

Tin tức mới nhất ngày 29/3, báo Tuổi Trẻ Online thông tin, ông Nguyễn Đức Thọ - chánh thanh tra Sở Thông tin truyền thông TP.HCM - cho biết, đơn vị mời chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin đến làm việc với thanh tra sở vào thứ hai (30/3) nhằm làm rõ việc tung tin ”có ca tử vong đầu tiên”.

Trước đó, chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin đã đăng trên trang cá nhân thông tin về việc có người tử vong. Thông tin này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội , gây hoang mang dư luận vì cho rằng có liên quan đến Covid-19.

Thông tin được đăng tải trước đó.

Nắm được vụ việc, từ 28/3 thanh tra sở đã liên hệ và mời chủ tài khoản trên đến cơ quan làm việc. Sau khi làm việc, Sở sẽ có hình thức xử lý chủ tài khoản này đúng theo quy định Pháp luật dựa trên kết quả điều tra.

Theo tin tức cập nhật, chủ tài khoản Facebook này đã đăng thông tin đính chính lại thông tin trước đó của mình là không chính xác.

Sáng 29/3, trong buổi giao ban trực tuyến, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 giữa thủ tướng với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý người đưa tin có ca tử vong do COVID-19.

Cách đây không lâu, mới 14/3 Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) bởi hành vi đăng thông tin sai sự thật trên Facebook.

Huyền là công nhân của một doanh nghiệp trên địa bàn, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên Nguyễn Huyền để đăng dòng thời gian với nội dung: "Lạc tỷ có người nhiễm virus Corona ùi sợ quá chắc nghỉ làm thôi".

Xác định đây là thông tin bịa đặt, khiến người dân hoang mang nên chị Huyền đã được thanh tra mời lên làm việc. Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174 của Chính phủ, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đã xử phạt người phụ nữ này về hành vi Cung cấp nội dung sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân.

Thùy Nguyễn (t/h)