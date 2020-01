Tung tin có người nhiễm virus corona phải nhập viện, người bán hàng online bị công an triệu tập

Công an xác định người tung tin đồn thất thiệt rằng 6 người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đang cách ly cấp cứu ở BV đa khoa An Phước (Bình Thuận) là một người phụ nữ làm công việc bán hàng online.

Chiều 28/1, công an TP Phan Thiết đã vào cuộc làm rõ người tung tin đồn BV đa khoa An Phước (Bình Thuận) đang cách ly và điều trị cho 6 người Trung Quốc bị nhiễm virus corona.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định tin đồn này xuất phát từ tài khoản Facebook “Dung Nguyễn”. Công an TP Phan Thiết xác định chủ tài khoản trên là của bà Nguyễn Thị Liên Dung (33 tuổi), trú tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, làm công việc kinh doanh qua mạng. Không chỉ đăng tải thông tin sai sự thật trên trang cá nhân, khi được nhiều bạn bè đặt cau hỏi, Dung vẫn một mực khẳng định những thông tin này là đúng.

Thông tin sai sự thật được Dung đăng tải trên trang cá nhân



Đến sáng 28/1, thông tin này mới được gỡ bỏ. Tại cơ quan công an, Dung đã thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật về 06 người bị nhiễm virus corona đang cách ly tại BV An Phước.

Nguyễn Thị Liên Dung (33 tuổi) làm việc tại cơ quan công an



Trước đó, khi có thông tin lan truyền trên mạng Trước đó, khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội , BV Đa khoa An Phước (Phan Thiết) đã có văn bản gửi Sở TT&TT; Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị làm rõ thông tin 06 người Trung Quốc nhiễm virus corona đang cấp cứu tại bệnh viện.



Theo BS Lê Văn Anh - Phó Giám đốc BV Đa khoa An Phước, ban đầu tin đồn lan truyền là có một bệnh nhân nhiễm virus corona sau đó tăng lên 06 người. Vị Phó Giám đốc bệnh viện khẳng định trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý, bệnh viện không cấp cứu bệnh nhân nào người Trung Quốc.



Đồng thời bác sĩ Anh cũng khẳng định, bệnh viện đang thực hiện nghiêm ngặt theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. Nếu có bệnh nhân nghi nhiễm virus corona là phải cách ly và báo cáo ngay tới các cơ quan chức năng.

Trước thông tin thất thiệt trên, ông Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận khuyến cáo người dân cần nắm bắt thông tin về bệnh viêm phổi cấp qua các nguồn tin chính thống, tránh tin theo các thông tin sai lệch nào.





Những ngày qua dịch viêm phổi cấp do virus corona diễn biến hết sức phức tạp, lợi dụng tình hình này nhiều kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng hoang mang.



Đối tượng Trần Văn Tùng tại cơ quan công an.

Cũng trong ngày 28/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập đối tượng Trần Văn Tùng, ngụ tại phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. Nguyên nhân triệu tập Tùng là để làm rõ việc đối tượng này lan truyền thông tin sai sự thật về việc có hai trường hợp người Trung Quốc nghi bị nhiễm virus corona đang cách ly cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu.



Sau khi phát hiện thông tin trên, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác minh và xác định chủ tài khoản facebook là Trần Văn Tùng và yêu cầu Tùng lên trụ sở công an làm việc. Khai nhận với cơ quan công an, Tùng cho hay đã sử dụng tài khoản facebook của mình để đăng tải thông tin về virus corona nhưng chưa được kiểm chứng. Hiện Tùng đã gỡ bỏ nội dung sai sự thật đồng thời đính chính nội dung đã đăng tải.



