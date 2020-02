Tung tin đồn ma túy trị được virus corona, thanh niên bị mời lên làm việc

Nam thanh niên đã bị công an triệu tập, mời lên trụ sở làm việc vì dùng facebook tung tin đồn ma túy trị được virus corona khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 9/2, Công an thị xã Sơn Tây ( Hà Nội ) cho biết đơn vị đã triệu tập nam thanh niên tung tin đồn ma túy trị được virus corona trên mạng xã hội. Cụ thể, đối tượng tên N.Đ (trú tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây) đã dùng facebook thông tin sai sự thật về “thuốc đặc trị” virus corona.

Đoạn tin sai sự thật về việc dùng ma túy có thể điều trị virus Corona. Ảnh: CA cung cấp

Trước đó, theo báo PLO, N.Đ đã dùng tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải nội dung sau:"Tin nóng: Việt Nam đã có thuốc đặc trị virus corona trước cả Trung Quốc: Vắcxinketamin. Khi được đưa vào cơ thể qua đường mũi, karatemin sẽ tạo ra một lớp ma trận bao bọc bảo vệ khoang miệng và mũi, khi virus gặp ma trận đồ sẽ phê lòi mắt hoặc có thể chết toi không thể xâm nhập vào cơ thể người. Dự là trong vòng 3 ngày tới Việt Nam sẽ từ thiện khoảng 10 tấn sang Trung Quốc nhằm giúp đỡ họ ngăn chặn đại dịch”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an thị xã Sơn Tây đã triệu tập N.Đ. tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan chức năng, Đ. thừa nhận mình đã đăng tin bịa đặt, tin sai sự thật, hứa sẽ gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của Pháp luật

Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra bùng phát phức tạp ở nhiều nước trên thế giới khiến nhiều người lo lắng. Lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh, nhiều người đã tung tin đồn, tin sai sự thật về virus corona khiến nhiều người hoang mang. Nhiều ca sĩ, diễn viên showbiz Việt cũng đã vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng do đưa tin sai sự thật khiến nhiều người hoảng loạn.

Sáng 31/1, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ dòng trạng thái trên fanpage nói rằng các hãng hàng không vẫn có chuyến bay từ Vũ Hán về Việt Nam giữa đại dịch virus corona. Tuy nhiên, vào lúc nữ diễn viên đăng tải thông tin này, Cục hàng không đã dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán và ngược lại. Do bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, Ngô Thanh Vân đã gỡ bỏ bài viết sau 30 phút và viết lời xin lỗi trên fanpage có 2 triệu lượt theo dõi. Đả nữ "Hai Phượng" đăng tải trạng thái: "Mình chỉ sốt ruột lo lắng cho tình trạng chung của sức khỏe mọi người. Xin lỗi vì sự sai lầm này. Mọi người hãy giữ gìn Sức Khỏe và cẩn trọng nhé"

Ngô Thanh Vân lên tiếng xin lỗi sau khi đăng tải thông tin sai sự thật

Chi Nguyễn (t/h)