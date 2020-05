Tước bằng lái tài xế xe 7 chỗ lấn làn, cản trở xe cứu thương

Ngày 7/5, phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Tấn Đạt, ngụ tỉnh Tiền Giang số tiền 4 triệu đồng đồng thời tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng về hành vi gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Clip ghi lại xe ô tô 7 chỗ lấn làn chặn đường xe cứu thương

Trước đó ngày 28/4, mạng xã hội lan truyền clip một xe ô tô 7 chỗ chạy lấn sang làn bên trái khiến 2 xe cứu thương phải dừng lại. Chưa hết tài xế ô tô còn lao xuống đánh người. Lực lượng chức năng sau đó xác định Đạt là chủ ô tô chạy dịch vụ và trực tiếp điều khiển xe 7 chỗ mang biển số 63A-131.78.



Thời điểm xảy ra sự việc, Đạt điều khiển chở khách từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Đồng Tháp. Khi đến đoạn đường đang thi công sửa chữa ở xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Đạt không chịu nhường đường nên cố tình lấn sang làn bên trái, gây cản trở 2 xe cứu thương đang chở bệnh nhân cấp cứu. Người dân đã can ngăn, rồi tài xế Đạt điều khiển phương tiện rời đi.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, nơi xảy ra sự việc là đoạn đường đang sửa chữa nên các phương tiện chỉ lưu thông một phần đường bên phải. Lúc này, trên Quốc lộ có 2 ô tô cứu thương biển số tỉnh An Giang đang chở bệnh nhân đi TP.HCM.

Tại đoạn đường đang sửa chữa, các phương tiện đều nhường đường cho xe cứu thương nhưng chiếc xe do tài xế Đạt điều khiển không nhường đường mà vẫn cố di chuyển dẫn đến gây cản trở, khiến 2 xe cứu thương phải dừng lại.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên Facebook đã thu hút nhiều lượt xem chia sẻ, đồng thời gây bức xúc. Cộng đồng mạng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế về hành vi xem thường tính mạng của người tham gia giao thông và người bệnh đang trên xe cứu thương.



