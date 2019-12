Tước quân hàm thiếu úy công an giữ xe máy của sinh viên đòi 10 triệu tiền chuộc

Ngày 21/12, thông tin từ Công an TP.HCM cho hay thiếu úy Phạm Thái Vinh (cán bộ Công an phường 17, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Hoàng Minh (bảo vệ dân phố) đã bị bắt giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 20/12, Công an quận Bình Thạnh đã có Quyết định đình chỉ công tác đối với Phạm Thái Vinh. Đồng thời, Giám đốc Công an TP.HCM đã ký quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thiếu úy này.

Thanh tra Công an TP.HCM đưa bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh về làm việc - Ảnh: PLO



Trước đó, báo Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM phản ánh thông tin từ anh C.H.Đ. (sinh viên một trường ở TP.HCM). Cụ thể, tối 17/12, Đ. chạy xe Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bị một nhóm 6 người mặc thường phục chặn xe. Trong số đó, một người xuất trình thẻ công an (được xác định là thiếu úy Phạm Thái Vinh) đưa anh Đ. về phường kiểm tra hành chính.



Thấy trong balo của Đ. có con dao, nhóm này nghi ngờ Đ. đi cướp giật. Dù nam sinh giải thích rằng mua dao để khui các thùng hàng phục vụ công việc làm bếp nhưng không được cảnh sát chấp nhận.

Hai người trong tổ công tác (được xác định là Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh) đã cho rằng đây là lỗi tàng trữ hung khí trái phép, Đ. sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng. Theo Báo Tuổi trẻ, thiếu úy Vinh và bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh còn dùng chính con dao của anh Đ. chọc vào cánh tay, dọa nạt nam sinh.

Thiếu úy Phạm Thái Vinh. Ảnh: PLO



Vì không có tiền nên Đ. bị ép ký giấy bán xe với giá 15 triệu đồng. Sau đó, nhóm này cũng dọa sẽ báo cho gia đình và yêu cầu Đ. khi nào xoay được tiền thì đem 10 triệu đồng tới chuộc xe.

Chiều 18/12, thiếu úy Vinh hẹn Đ. ra khu vực vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) để chuộc xe nhưng lại không đến mà chỉ có bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh chạy xe của thiếu úy Vinh tới gặp. Đúng lúc này, tổ công tác Thanh tra Công an TP.HCM ập tới và mời Minh về làm việc. Hiện, Công an TP.HCM đang làm việc với ông Vinh để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Ly (t/h)