Sinh con tuổi Canh Tý 2020: Con thông minh, may mắn và nhiều thành công

Theo Tử vi học, thời điểm một người được sinh ra có thể ảnh hưởng đến số phận và cuộc đời của họ. Vì vậy, bất kì vị phụ huynh nào cũng mong muốn có thể sinh con đúng vào một năm tốt để con được may mắn, khỏe mạnh và luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

Những em bé sinh từ ngày 25/1/2020 đến ngày 11/2/2021 sẽ được tính là sinh năm Canh Tý theo âm lịch. "Tuổi Canh Tý có khổ không" là một trong những thắc mắc của những người chuẩn bị hoặc dự định sẽ sinh con trong năm Canh Tý 2020.

Tý hay chuột là con vật nhanh nhẹn, linh hoạt. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà những người tuổi Tý được đánh giá là thông minh. Họ cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán, ít khi bị ảnh hưởng, tác động bởi người khác. Bởi vậy họ thường khá thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Người nam tuổi Tý thường mạnh mẽ, khéo léo, thích ứng nhanh với những môi trường mới. Họ cũng rất sáng tạo và biết tận dụng các thời cơ nên có cuộc sống đầy đủ, sung túc, không phải lo về vật chất. Tuy nhiên đôi khi họ cũng thiếu sự can đảm cần thiết. Nữ tuổi Tý thường là người phụ nữ tuýp truyền thống và coi trọng giá trị gia đình . Chồng của nữ tuổi Tý sẽ rất an tâm về nhà cửa.

Về can Canh, theo tử vi học, những người mang can Can có số mệnh làm việc đại sự. Họ chính là người đảm nhận quán xuyến gia đình hoặc lãnh đạo ở công ty. Họ được "chiếu rọi" bởi hai ngôi sao là Thái Dương và Thái Âm. Hai Ngôi Sao sáng rực rỡ được ví như đôi mắt giúp họ nhìn tỏ tưởng mọi việc và hành động chính xác.