Cách xem tuổi hợp xông nhà và kiêng xông nhà năm Canh Tý 2020

Tục xông đất đầu năm là một nét đặc trưng của dân tộc Việt Nam được lưu giữ từ lâu đời và là tập tục không thể thiếu trong ngày đầu năm mới. Người xông đất được coi là người đại diện mang tới cho chủ nhà sự may mắn, tài lộc suốt cả năm.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc, chọn tuổi xông đất thường phải kết hợp so sánh các yếu tố hợp về can - chi, giữa Thái Tuế với người đến xông đất và gia chủ. Ngoài ra, theo tín ngưỡng của người Việt chọn người xông đất phải dựa vào hàng chi, hàng can, hợp quan, hợp tài, hợp ấn, hợp phúc…

Tuổi xông nhà 2020

Về tuổi xông đất Tết Canh Tý 2020, chuyên gia phong thủy Hoàng Triệu Hải (Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương) cho biết, các tuổi Mậu Dần (1998), Ất Sửu (1985); Mậu Thìn (1988), Tân Hợi (1971) và Mậu Thân (1968) là phù hợp nhất. Trong đó, Ất Sửu tốt nhưng đang hạn tam tai nên gia chủ cũng cần cân nhắc.

Theo nhà nghiên cứu tâm linh Nguyễn Vĩnh Kiên, năm nay năm Tý, nếu người đến xông đất là tuổi Sửu thì được Lục Hợp. Tý hợp Sửu hóa Thổ, Thổ sinh Kim là nguyên thể của tiền tài. Do đó các tuổi Sửu như: Kỷ Sửu (2009); Đinh Sửu (1997); Ất Sửu (1985); Quý Sửu (1973) rất phù hợp.

Ngoài ra, hợp với năm Tý còn có Tam Hợp là Thân, Tý và Thìn. Do đó, nếu người xông đất là người tuổi Thân, tuổi Tý sẽ mang may mắn, tài lộc đến cho gia chủ.

Tuổi kiêng xông nhà 2020 cần chú ý tuyệt đối tránh

Bên cạnh các tuổi hợp, gia chủ cũng nên lưu ý những tuổi kiêng xông nhà 2020 cần chú ý tuyệt đối tránh. Theo chuyên gia Nguyễn Vĩnh Kiên, các cặp tuổi cần tránh gốm Tý – Ngọ, Mão - Dậu, Thìn – Tuất, Sửu – Mùi, Dần – Thân, Tỵ - Hợi.

Ngoài ra cần tránh tuổi tam hình gồm: Dần – Tỵ - Thân, Sửu – Tuất – Mùi, Mão – Tý.

