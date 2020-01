Chuyên gia phong thủy tiết lộ tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 tốt nhất

Tục xông nhà đầu năm hay còn gọi xông đất, đạp đất là phong tục lâu đời của người Việt. Theo quan niệm truyền thống của người Á Đông thì ngày mồng 1 tháng giêng - ngày đầu tiên của năm sẽ có những ảnh hưởng lớn đến các ngày còn lại trong năm. Người ta tin rằng nếu ngày mồng 1 mọi chuyện suôn sẻ thì cả năm sẽ được an lành, nhiều điều may mắn. Do vậy, người đầu tiên đến nhà vào ngày mồng 1 được cho là người mang lại những vận may đó. Nếu chọn được người mệnh tốt, hợp với gia chủ và tính tình vui vẻ, hòa đồng, đạo đức tốt và thành công trong công việc thì gia chủ sẽ có một năm may mắn, nhiều tài lộc.

Theo đó, tùy theo tuổi của gia chủ mà mỗi năm lại có một tuổi xông nhà khác nhau. Về tuổi xông nhà 2020 tốt nhất, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho rằng, năm nay có 4 tuổi rất tốt để xông nhà, xông đất là Quý Sửu, Nhâm Thìn, Ất Sửu, Nhâm Thân.

Trong đó, tuổi Quý Sửu - sinh năm 1973 là tuổi xông nhà 2020 tốt nhất. Ngoài tuổi này, 3 tuổi khác cũng rất tốt để xông nhà, xông đất năm nay là Nhâm Thìn (1952), Ất Sửu (1985) và Nhâm Thân (1992).

Tuổi xông nhà 2020 tốt nhất là Quý Sửu

Ngoài những tuổi xông đất rất tốt nêu trên, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cũng đưa ra những tuổi có thể xông nhà năm Canh Tý 2020 như: Canh Thìn (1940), Quý Tị (1953), Bính Thân (1956), Tân Sửu (1961), Nhâm Dần (1962), Ất Tị (1965), Giáp Dần (1974), Bính Thìn (1976), Canh Thân (1980), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Đinh Sửu (1997).

Cũng theo chuyên gia, khi chọn tuổi xông nhà, nên cân nhắc cả mức độ xung khắc về tuổi của chủ nhà và gia chủ để có lựa chọn thích hợp nhất.

"Lưu ý, tuổi Quý Sửu tốt nhưng phải cân nhắc với gia chủ. Nếu gia chủ tuổi Mùi mà mời người xông đất tuổi Sửu thì hơi căng thẳng, không tốt nên cần cân nhắc. Cái gì cũng mang tính tương đối nhưng không nên căn ke thái quá khiến mất vui ngày Tết. Đây chỉ là những gợi ý, lời khuyên chứ không phải bắt buộc phải nghe theo", báo Infonet dẫn lời.

Kiều Đỗ (t/h)