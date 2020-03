Tưởng dễ mà khó: Chỉ một thao tác nhỏ đố bạn giải được bài toán này?

Các nghiên cứu đã chỉ ra, các câu đố thực sự có ích cho quá trình vận động của não bộ. Chúng làm chúng ta suy nghĩ sắc bén hơn, gia tăng tổng thể IQ của bạn, giống như một bài tập rèn luyện cho chất xám.



Những câu đố này có vẻ đơn giản nhưng có thể trở thành thách thức với bạn. Quan trọng là bạn phải suy nghĩ và đưa ra câu trả lời thật nhanh. Nếu đã sẵn sàng, hãy thử sức với 7 câu hỏi nhỏ dưới đây. Đáp án ngay bên dưới, nếu chưa trả lời xong thì đừng kéo xuống vội nhé.



Câu 1: Không được di chuyển thứ tự các con số, chỉ trong 10 giây làm thế nào để biến phương trình đang sai này thành đúng?



Câu 2: Cốc nào chứa nhiều nước nhất?



Câu 3: Di chuyển 3 quả bóng để biến hình tam giác đứng thành hình tam giác lộn ngược.



Câu 4: Đố bạn biết, có bao nhiêu khối lập phương?



Câu 5: Làm thế nào để chia hình thang này thành 4 hình thang bằng nhau?



Câu 6: Đố bạn biết sai ở chỗ nào? Chỉ có 10s thôi nhé!



Câu 7: Di chuyển 2 que diêm để có 2 hình vuông.

Bây giờ kéo xuống dưới để xem đáp án:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:



Thùy Nguyễn (theo Brightside)