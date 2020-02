Tưởng dễ thương, các quán cà phê thú cưng hóa 'bom hẹn giờ` có thể lây lan COVID-19

Trong thời gian gần đây, các quán cà phê thú cưng trở nên khá thịnh hành đối với giới trẻ ở nhiều nơi trên thế giới, thu hút một lượng lớn khách du lịch ghé thăm. Chẳng hạn như ở Việt Nam có vô số quán cà phê mèo, cà phê chó cưng,... dành cho các bạn trẻ yêu mến động vật. Một số nước khác cũng không ngoại lệ như Nhật Bản với cà phê nhím, cà phê cú; hay cà phê gấu mèo, chồn đất tại Hàn Quốc - nơi virus corona chủng mới (tên mới COVID-19) đang bùng phát dữ dội. Trước tình hình trên, cà phê gấu mèo và nhiều cửa hàng cà phê động vật khác tại Hàn Quốc đang bị kêu gọi đóng cửa, ngưng hoạt động vì lo ngại có thể lây lan COVID-19 sang người.

Ngày 7/2 vừa qua, trong buổi họp báo trước Quốc hội Hàn Quốc, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng các cửa hàng cà phê thú cưng, cà phê động vật là "quả bom hẹn giờ có thể gây ra và lan truyền các loại bệnh dịch mới".

Your browser does not support HTML5 video.

Quán cà phê gấu mèo nổi tiếng ở Seoul, Hàn Quốc

Hầu hết những quán cà phê thú cưng là do những người đam mê, yêu mến động vật sở hữu. Sau khi số lượng thú nuôi họ sở hữu trở nên quá nhiều, những người này đã chuyển sang kinh doanh cửa hàng, quán cà phê. Bên cạnh những loại thú cưng quen thuộc như chó, mèo, hamster,... những quán cà phê động vật hoang dã khác như nhím, gấu mèo, chồn đất, cừu,... nhanh chóng mọc lên, thu hút một lượng khách rất lớn. Hầu hết những con vật trong các quán cà phê đều năng động, dạn dĩ. Chúng không ngồi yên một chỗ mà thường bay nhảy, di chuyển liên tục trong quán cà phê.

Tuy nhiên, nhiều người dân đã phản đối loại hình kinh doanh này. Họ cho rằng số lượng quán cà phê thú cưng đang gia tăng quá nhanh, mà những người chủ cửa hàng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc bảo vệ động vật.

Trong buổi họp báo, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hàn Quốc cho biết theo số liệu báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 70% số dịch bệnh trong 30 năm qua là do bắt nguồn từ động vật hoang dã. Hiệp hội phát biểu: "Nguồn gốc của dịch bệnh Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) cũng được cho là do con người tiếp xúc với các loài động vật hoang dã trong môi trường chật hẹp". Hiện những chuyến tham quan tại vườn thú Hàn Quốc, nơi du khách được quyền vuốt ve thú cưng hay cho chúng ăn đã bị kêu gọi tạm dừng hoạt động.

Your browser does not support HTML5 video. Một quán cà phê động vật khá nổi tiếng Nhật Bản

Theo Hiệp hội, những loài động vật như gấu mèo khi bị nuôi giữ trong môi trường nghèo nàn, mất vệ sinh dễ mang bệnh. Thậm chí, khi mang bệnh, chúng thường bị bỏ mặc, hoặc không được chẩn đoán và điều trị thú y tử tế. Tại Seoul, hiện vẫn còn nhiều nơi bán động vật hoang dã ngang nhiên, bất chấp nhiều nỗ lực để ngăn chặn virus corona.

Chi Nguyễn (t/h)