Tưởng sắp về chung nhà với Phillip Nguyễn, Linh Rin bất ngờ xóa toàn bộ ảnh trên Instagram

Sau khi chính thức công khai hẹn hò với Phillip Nguyễn, Linh Rin thường xuyên sánh đôi với gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong những buổi tiệc của gia đình hay những cuộc hẹn ở nhà Tăng Thanh Hà, Linh Rin thường xuyên xuất hiện và rất được lòng nhà bạn trai, đặc biệt là ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Doanh nhân thành đạt này từng gửi cả tá đồ ăn cho con trai lẫn bạn gái, đầy ắp từ bánh trái đến hải sản tươi rói. Điều này khiến công chúng không khỏi tò mò và mong chờ về đám cưới tương lai của cặp đôi trai tài gái sắc.

Bên cạnh đó, Linh Rin và Phillip Nguyễn cũng thường xuyên đăng tải những thước hình tình tứ, ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội . Nhất cử nhất động của cặp đôi đều được người hâm mộ chú ý và xuýt xoa khen ngợi. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, mới đây Linh Rin đã xóa sạch tất cả những hình ảnh của mình trên Instagram. Đáng chú ý, cô cũng xóa hết những bức ảnh chụp cùng bạn trai Phillip Nguyễn.

Trên trang Instagram cá nhân của cô nàng hiện chỉ còn một bức ảnh duy nhất với nội dung đầy tâm trạng được đăng từ năm 2018. cô thay đổi caption bức ảnh như sau: "Nếu có thể vì mình buồn mà khóc thì vì ai đó, mình buồn mà khóc cũng dễ hiểu. Nhưng nếu ai đó không vì mình mà mình bởi vậy cũng không vì mình thì đúng là một điều khó hiểu nhất trên đời này. Đúng không? Chỉ là sau cùng, cuộc đời này cốt lõi vẫn dạy chúng ta - dù thắng hay bại, đúng hay sai, được hay mất - cũng không vì đó mà đánh mất sự bình yên của bản thân. Điều vô giá ấy không thể tùy tiện mà đánh mất".

Trước động thái này, cư dân mạng không khỏi đoán già đoán non, nghi ngờ rằng cả hai đã đường ai nấy đi. Cô cũng thể hiện sự buồn bã khi được hỏi về chuyện tình cảm, còn thừa nhận mình đang trục trặc với Phillip Nguyễn. Linh Rin cũng đã lên tiếng với công chúng và người hâm mộ: "Mình đang có nhiều nỗi niềm. Để thời gian cân bằng lại, mình sẽ có câu trả lời cụ thể".

Nhiều người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng, bởi trước đó vài ngày cặp đôi vẫn rất thắm thiết bên nhau. Không lẻ chỉ trong một thời gian ngắn, cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt đã đi đến hồi kết? Dù vậy, một số người tinh ý nhận ra rằng Linh Rin và Phillip Nguyễn vẫn đang follow nhau. Có lẽ cả hai chỉ đang gặp chút mâu thuẫn, vốn dĩ cặp đôi nào khi yêu chẳng có chút giận hờn, cãi cọ?

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)