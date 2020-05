Phán quyết cuối cùng cho thiếu niên 16 tuổi 17 lần quan hệ với bạn gái 12 tuổi

Ngày 8/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Hoài Phong (SN 2002, ngụ tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định Pháp luật

Không chỉ dừng lại ở việc hẹn hò đi chơi, Phong liều lĩnh tiến xa hơn. Theo đó, cuối tháng 7/2018 đến 27/9/2019, Phong đã 17 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em A.. Phong thường gọi bé gái ra công viên chơi, sau đó rủ ra bãi đất trống hoặc nhà trọ để quan hệ tình dục.

Đến tháng 10/2019, bố đẻ của nạn nhân phát hiện con gái có nhiều chỉ chỉ, thân mật với Phong nên nảy sinh nghi ngờ và báo Công an. Cơ quan điều tra triệu tập Phong lên làm việc. Tại đây, Phong thừa nhận hành vi của mình.

Bị cáo Phong tại phiên tòa xét xử

Hội đồng xét xử hôm nay nhận định, bị cáo Phong đã lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của bé gái chưa đủ 16 tuổi để giao cấu trong suốt một thời gian dài. Hành vi này xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục, sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của trẻ em.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoài Phong 10 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hồi tháng 10/2019, TAND TP Cần Thơ cũng mở phiên tòa phúc thẩm về một vụ Giao cấu với trẻ em. Bị cáo trong phiên xử đó là Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi; thường gọi là Mèo, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Sau khi về chung sống với Tr. ở phòng trọ tại phường Hưng Phú (quận Cái Răng), Thuận lại phát sinh tình cảm với em vợ là T.T.B.T (sinh năm 2002). Thuận dụ dỗ T. quan hệ tình dục nhiều lần khi lúc này T. mới 13 tuổi.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 4 năm tù về tội danh trên. Tại phiên xử phúc thẩm, Thuận thừa nhận hành vi sai trái của mình nên HĐXX tuyên y án.

